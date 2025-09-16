Sindikat delavcev migrantov Slovenije je prekinil zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o urejanju trga dela. S koalicijo je namreč sklenil dogovor o novem posegu v zakon, s katerim se bo črtanje višjih nadomestil za brezposelnost za čezmejne delavce prestavilo, je za STA povedal predsednik sindikata Mario Fekonja.

Čezmejne delavce je razburila določba v junija sprejeti noveli zakona, ki črta določilo o višjem denarnem nadomestilu zanje, zato je sindikat 1. septembra začel zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum.

Na ministrstvu za delo, kjer so novelo pripravili, so črtanje določila utemeljevali z argumentom, da je s tem, ko so poskrbeli za zvišanje denarnih nadomestil za čas brezposelnosti za vse, postalo nepotrebno.

Najnižje in najvišje nadomestilo se bosta namreč skladno z novelo s 1. januarjem 2026 usklajevala z minimalno plačo, potem ko sta bila od leta 2013 fiksirana pri 530,19 oziroma 892,50 evra bruto. Najnižje nadomestilo se bo po novem zvišalo na najmanj 70 odstotkov bruto minimalne plače, najvišje pa se bo začelo pri 130 odstotkih bruto minimalne plače in nato postopoma padalo do 80 odstotkov, kolikor bo znašalo po 12 mesecih brezposelnosti.

Sindikat delavcev migrantov je opozarjal, da bodo čezmejni delavci po novem sistemu na slabšem. Maksimalna višina nadomestila za primer brezposelnosti je bila namreč zanje po prejšnjem zakonu določena pri 1.785 evrih bruto, če bi bila izračunana glede na današnjo minimalno plačo, pa bi bila pri nekaj več kot 1.660 evrih bruto.

Predsednik Sindikata delavcev migrantov Slovenije Mario Fekonja Foto: STA

Na ministrstvu so medtem pojasnjevali, da bi bilo tako le nekaj časa, pozneje pa da bi bili čezmejni delavci na boljšem.

Zdaj so v sindikatu in koaliciji našli rešitev, da se v DZ po nujnem postopku vloži predlog novele zakona, ki predvideva prehodno določbo, skladno s katero bi črtano določilo o višjem denarnem nadomestilu za čezmejne delavce veljalo, vse dokler znesek nadomestila ne bo dosegel oz. presegel zneska, ki jim je pripadal po prejšnjem zakonu, je pojasnil Fekonja.

Zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum – do petka so jih zbrali okoli tri tisoč – so zato ustavili, je potrdil. O tem so že obvestili glavno pisarno DZ.

Predlog sprememb zakona bodo javnosti danes v DZ predstavili poslanci koalicije.