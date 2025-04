Že letos bi lahko za delavce in upokojence začele veljati te spremembe

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili predlog sprememb zakona o urejanju trga dela, ki gre v smeri izboljšanja socialne varnosti brezposelnih, povečanja delovne aktivnosti starejših brezposelnih in preprečevanja predčasnega upokojevanja. Med predlaganimi spremembami so višje denarno nadomestilo za brezposelnost, višja omejitev števila ur za upokojence in skrajšanje delovnega časa za delavce pred upokojitvijo. Osnutek novele zakona je do 5. maja v javni obravnavi.

Ključne spremembe, ki jih vsebuje predlog zakona:



- Zvišanje zneska denarnega nadomestila za brezposelnost: najnižji znesek se dviga na 75 odstotkov bruto minimalne plače, najvišji pa se začne pri 130 odstotkih in postopoma pade na 80 odstotkov po 12 mesecih brezposelnosti.

- Spodbuda za zaposlitev starejših brezposelnih: osebe nad 59 let, ki se zaposlijo za polni delovni čas pri novem delodajalcu, lahko prejmejo 40 odstotkov neto nadomestila za brezposelnost dodatnih 12 mesecev.

- Možnost krajšega delovnega časa pred upokojitvijo: delavci nad 58 let se lahko z delodajalcem dogovorijo za 80-odstotni delovni čas z 90-odstotnim plačilom in polnim socialnim zavarovanjem.

- Zaostritev pogojev za "most do upokojitve": starostna meja za 25-mesečno prejemanje nadomestila se zvišuje s 57 na 59 let, zahtevana zavarovalna doba s 35 na 37 let, minimalna zaposlitev v zadnjih dveh letih pa z deset na 16 mesecev.

- Višja izhodiščna plača za udeležence javnih del: najnižje plačilo je določeno v višini minimalne plače.

- Povečanje omejitev za začasno/občasno delo upokojencev: mesečna omejitev se dviga s 60 na 85 ur, letna pa s 720 na 1020 ur, zvišuje se tudi število dni z višjo urno postavko.

- Sprememba načina izračuna najnižje urne postavke za začasno/občasno delo upokojencev, dijakov in študentov.

Ministrstvo namerava uzakoniti spodbude za zaposlitev starejših delavcev, s čimer naj bi preprečevali tudi predčasno upokojevanje. Spodbuda bi po predlogu znašala 40 odstotkov mesečnega neto zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, če je njegov prejemnik starejši od 59 let in bi se zaposlil s polnim delovnim časom pri delodajalcu, ki ni njegov zadnji delodajalec pred nastankom brezposelnosti in tudi ni s tem delodajalcem povezana družba. Do izplačevanja spodbude bi bil upravičen 12 mesecev.

K povečanju delovne aktivnosti starejših brezposelnostih naj bi prispevala tudi zaostritev pogoja, pod katerim je mogoče koristiti t. i. most do upokojitve. Danes imajo brezposelni, stari 57 ali več let, oz. tisti s 35 let zavarovalne dobe pravico do 25-mesečnega prejemanja nadomestila že na podlagi desetmesečne zaposlitve v zadnjih dve letih, po novem pa bi starostno mejo zvišali na 59 let, zavarovalno dobo pa na 37 let in hkrati najmanj 16 mesecev v zadnjih dveh letih.

Višja nadomestila za brezposelnost

Na ministrstvu predlagajo tudi zvišanje najnižjega in najvišjega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost. Najnižji znesek bi znašal 75 odstotkov bruto minimalne plače, najvišji pa bi se začel pri 130 odstotkih bruto minimalne plače in bi postopoma padal do 80 odstotkov, kolikor bi znašal po 12 mesecih brezposelnosti.

Na novo se ureja tudi določitev osnove za odmero denarnega nadomestila za brezposelnost, in sicer se ta poenostavlja na način, da se bo pri izračunu upoštevalo osem najvišjih prejetih plač v obdobju 24 mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti.

Po 58. letu bodo lahko delavci po dogovoru z delodajalcem delali krajši čas. Foto: Guliverimage Novost je krajši delovni čas za delavce, ki so pred upokojitvijo. Ob dopolnitvi starosti 58 let se bo lahko delavec s svojim delodajalcem dogovoril o opravljanju dela s krajšim delovnim časom, to je 80 odstotkov polnega delovnega časa. Takšen predlog bosta lahko podala tako delavec kot delodajalec, se pa bosta morala oba strinjati. Pri tem bo upravičen do 90 odstotkov osnovne plače za poln delovni čas ter pravic iz socialnega zavarovanja v celoti.

V skladu z odločbo ustavnega sodišča iz leta 2020 se z novelo zakona ureja postopek izvedbe javnega povabila za izbor delodajalcev za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Spremembe pri javnih delih

Predlagane so nekatere spremembe v zvezi z izvajanjem javnih del, pri tem pa določa višjo izhodiščno plačo udeležencev javnih del, tako da je najnižje plačilo določeno v višini minimalne plače.

Določa se nova storitev Zavoda RS za zaposlovanje, to je zaposlitvena podpora, katere cilj je povečati verjetnost ohranitve zaposlitve in uspešno vključevanje v delovno okolje. Zavod bo to storitev nudil tako brezposelnemu kot njegovemu novemu delodajalcu, vključevala pa bo svetovanje in podporo pri integraciji v delovno okolje ter nudenje podpore pri razvoju veščin in reševanju morebitnih težav na delovnem mestu. Trajala bo šest mesecev od prvega dneva zaposlitve.

Z novelo zakona se bo dala pravna podlaga, s katero se bo tudi zavodu za zaposlovanje omogočilo izvajanje posredovanja začasnega ali občasnega dela študentom in dijakom.

Upokojenci bodo lahko delali več

Upokojenci bodo lahko delali več kot doslej. Mesečna omejitev glede dovoljenega števila ur začasnega ali občasnega dela upokojencev se namreč zvišuje s 60 na 85 ur oz. največ trikrat v koledarskem letu z 90 na 125 ur, letna omejitev pa s 720 na 1020 ur.

Z namenom določitve enake najnižje urne postavke pri začasnem in občasnem delu upokojencev ter dijakov in študentov se spreminja tudi način njenega izračuna.

Predvidene so tudi nekatere spremembe na področju agencijskega posredovanja delavcev. Po predlogu bi lahko delavce v Sloveniji posredovale agencije iz Evrope le v primeru, da imajo v Sloveniji svojo podružnico. Ob tem bi jim z novelo zakona določili dodatne zahteve, da lahko posredujejo delavce, uvedli pa tudi časovno omejitev opravljanja dela z napotenimi delavci pri istemu uporabniku, to je 18 mesecev.