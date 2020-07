Pivčeva: Jutri bom dobila občutek, kaj se v stranki dogaja #video

Informacije s terena so tako različne in tako mešane, da resnično želim, da o tem razpravlja legitimni organ, in to je izvršilni odbor stranke, je dan pred sejo izvršilnega odbora dejala predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. Danes je medtem odstopil vodja pokrajinskega odbora Podravje .

V stranki DeSUS za jutri napovedujejo izvršilni odbor, na katerem bodo predstavniki vseh desetih pokrajinskih odborov razpravljali o razmerah znotraj stranke. V svoji razpravi se bodo zagotovo posvetili tudi vprašanju podpore predsedujoči Aleksandri Pivec, ki je del stranke ne podpira več.

Potem ko je danes odstopil vodja pokrajinskega odbora Podravje Srečko Felix Krope, je Pivčeva dejala, da to na sam izvršilni odbor nima večjega vpliva.

"Res je, da imamo jutri izvršilni odbor, gospod Krope sicer ni član tega, tako da to bistveno ne vpliva na to, da bomo jutri ta sestanek izvedli. Prav gotovo dogajanje v stranki zahteva pogovor in glede na to, da sta dva ključna oziroma legitimna organa stranke izvršilni odbor in svet stranke, smo seveda glede na omejitve, ki so prisotne zaradi epidemije, najprej sklicali izvršilni odbor, kjer so predstavniki vseh pokrajin."

"Jutri po zasedanju bom dobila tisti pravi občutek, kaj se v stranki dogaja," je dejala Pivčeva.

"Pravljično bi bilo pričakovati popolno podporo"

Na vprašanje, ali na izvršilnem odboru pričakuje popolno podporo, je Pivčeva dejala, da je zagotovo ne, saj bi bilo to "pravljično pričakovati".

"Glede na slišano pričakujem predvsem diskusijo v smeri tega, ali smo v stanju izvesti svoje koalicijske zaveze, ki smo jih dali v koalicijsko pogodbo, in na kakšni točki se trenutno nahajamo," je dejala.

Vzporedno pričakuje tudi razpravo glede odborov in, kot pravi, so njene informacije s terena zelo različne.

"Informacije s terena so tako različne in tako mešane o tem, kje so zasedale pokrajine, kje so sklepi, kje so to zgolj razmišljanja posameznikov znotraj strank, da jaz resnično želim, da o tem razpravlja en legitimni organ, in to izvršilni odbor stranke je, zato bom, kot rečeno, jutri po zasedanju resnično dobila tisti pravi občutek, kaj se v stranki dogaja," je sklenila Pivčeva.