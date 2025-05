Golobova vlada vstopa v tretje leto svojega mandata, prepričani so v še enega

Vlada Roberta Goloba bo v nedeljo zabeležila tretje leto svojega mandata in stopila v svoje zadnje leto pred naslednjimi državnozborskimi volitvami. Prvaki vladnih strank pa bodo že danes potegnili črto pod doslej opravljeno delo in se ozrli v preostali čas, v katerem še obljubljajo uresničitev nekaterih obljubljenih projektov.

Vlada Roberta Goloba, ki jo sestavljajo Gibanje Svoboda, SD in Levica, je v DZ zaprisegla 1. junija 2022.

V vseh treh vladnih strankah ocenjujejo, da bodo čez slabo leto na parlamentarnih volitvah šteli rezultati dela aktualne vladne koalicije in kar lahko Sloveniji ponudijo. Predvsem v največji vladni stranki Gibanje Svoboda pa so prepričani, da jim bodo ti tudi prinesli še en mandat.

Golob: Z velikim veseljem in ponosom bomo šli čez dosežke te vlade

Premier in predsednik največje vladne stranke Gibanje Svoboda Golob je sicer že v sredini izjavi napovedal, da bodo koalicijski partnerji na današnji novinarski konferenci "z velikim veseljem in ponosom šli skozi dosežke te vlade". Na njej bosta ob premierju Golobu nastopila še predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han ter koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Vladna koalicija, ki je mandat nastopila z velikopoteznimi obljubami o strukturnih reformah na kar nekaj področjih, med ključnimi dosežki svojega dela vztrajno izpostavlja plačno in zdravstveno reformo. Obenem izpostavljajo pomen obujenega socialnega dialoga, ki je po njihovi oceni temelj za izpolnjevanje koalicijske pogodbe.

Tudi v zadnji etapi mandata pa koalicija vztraja, da ta ne sme miniti zgolj v luči bližajoče se predvolilne kampanje, pač pa tudi izpolnjevanju še nekaterih pričakovanj ljudi. Med temi izpostavljajo sprejem pokojninske reforme, ki ji del sindikatov grozi z referendumom, delo na področju stanovanjske politike, pa tudi reformo visokega šolstva.

Zadnje dni pa je odmevalo tudi vprašanje morebitnega postopnega uvajanja prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki bo v veljavo stopil z julijem, progresivnega zdravstvenega prispevka pa tudi zamik tretje obravnave medijskega zakona.