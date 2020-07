Pokrajinska organizacija DeSUS Ljubljana je na ponedeljkovi seji, ki je potekala v prisotnosti vodstva DeSUS, izrekla nezaupnico predsednici Aleksandri Pivec. Sprejeli so osem sklepov in predsedniku sveta dali pobudo, da jih uvrsti na sejo sveta. S sklepi izražajo nezadovoljstvo nad delovanjem, vodenjem, odločanjem in zastopanjem stranke, piše STA.

Kot so v pokrajinski organizaciji DeSUS Ljubljana navedli v današnjem sporočilu za javnost, so sprejete odločitve posledica aktualnih razmer in stanja v pokrajinski organizaciji DeSUS Ljubljana in stranki DeSUS na državnem nivoju. Pojasnili so, da je bilo na seji prisotno vodstvo stranke, torej predsednica, trije podpredsedniki in generalni sekretar, piše STA.

S sklepi in pobudo izražajo nezadovoljstvo med člani in članicami pokrajine in 27 občinskih odborov nad delovanjem, vodenjem, odločanjem in zastopanjem stranke s strani predsednice stranke in generalnega sekretarja Damjana Stanonika, so navedli.

Pokrajinski odbor DeSUS Ljubljana ugotavlja neizvajanje sklepov sveta stranke, ki so bili sprejeti na izredni seji 14. maja. Opozarja tudi na podpis sporazuma za sodelovanje z opozicijsko SNS in predstavniki manjšin brez obravnave in soglasja sveta stranke.

"Neinformiranost članstva in neodzivnost odgovornih"

Pokrajinski odbor Ljubljana ugotavlja tudi neinformiranost članstva in neodzivnost odgovornih znotraj stranke, neaktivnost vodstva s terenom ter še, da Pivčeva vodi stranko v nasprotju s programom in z njenim poslanstvom, zlasti pri zastopanju interesov upokojencev, starejših, bolnih in invalidov, piše STA.

Pokrajina DeSUS Ljubljana še ugotavlja, da kadrovanje na vseh ravneh v stranki poteka neusklajeno in nepregledno. Prav tako odbor DeSUS Ljubljana ugotavlja neodzivnost predsednice stranke, ko gre za nespoštovanje vrednot NOB, napade in žalitve policije, tožilstva, sodišč ter izločitev in nesodelovanje praporščakov v protokolu ob državni proslavi.

V pokrajinski organizaciji so še pojasnili, da je bilo na glasovanju prisotnih 24 predstavnikov občinskih odborov pokrajine Ljubljana, ki so večinsko podprli predlagane sklepe, še piše STA.