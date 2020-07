Napeto v DeSUS: vodstvo podpira Pivčevo, stranka ostaja v koaliciji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestalo se je vodstvo stranke DeSUS. Po sestanku je predsednica stranke Aleksandra Pivec dejala, da jo vodstvo podpira in da stranka ostaja v koaliciji.

"Edini sklep vodstva, ki smo ga na koncu enotno potrdili, je ta, da vodstvo daje podporo predsednici pri nadaljnjem vodenju stranke in da seveda nadaljujemo z delom v koaliciji skladno s vsebinskimi zavezami, ki smo jih v koalicijsko pogodo dali in zaradi katerih je tudi stranka DeSUS v to koalicijo vstopila," je povedala Pivčeva.

Pokrajinska organizacija DeSUS Ljubljana izrekla nezaupnico Pivčevi

Pokrajinska organizacija DeSUS Ljubljana je na ponedeljkovi seji, ki je potekala v prisotnosti vodstva DeSUS, izrekla nezaupnico predsednici Pivčevi. S sklepi izražajo nezadovoljstvo nad delovanjem, vodenjem, odločanjem in zastopanjem stranke. V Mestni organizaciji DeSUS so kasneje dejali, da s sklepi niso bili seznanjeni, prav tako da pri njihovem sprejemanju niso sodelovali, čeprav so se seje udeležili, piše STA.

Pivčeva je dejala, da je bila zadeva na ponedeljkovi seji skrbno zrežirana in vnaprej načrtovana. Tomaž Gantar, predsednik sveta DeSUS in minister za zdravje, se je včeraj odzivu Pivčeve čudil.

"Upam, da ne podcenjuje razmer v stranki. Gre v resnici za odraz nezadovoljstva velike skupine in v teorije zato ne verjamem," je po poročanju STA povedal Gantar in dodal, da gre v stranki brez dvoma za resne razmere, ki jih morajo rešiti.