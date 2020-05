Pivčeva: Izjava o starejših na vladnem Twitterju je neprimerna

Izjava na vladnem profilu na Twitterju, da je med starostniki v domovih za starejše veliko takšnih, ki se jim življenje počasi izteka, in da premeščanje v bolnišnico samo zato, ker so okuženi z novim koronavirusom, ni smiselno, je dvignila veliko prahu. Odzvala se je tudi predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki takšno izražanje obsoja.

Sredina tiskovna konferenca je bila ta teden posvečena dejstvom o zdravstveni oskrbi in zdravljenju starostnikov, še zlasti prebivalcev v domovih za starejše občane (DSO). Na njej so sodelovali minister za zdravje Aleš Gantar, vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović in še nekaj drugih govornikov.

Težave le v nekaterih domovih za starejše

Pristojni so se na tiskovni konferenci odzvali zlasti na očitke v medijih, da je med vsemi umrlimi za novim koronavirusom od 70 in 80 odstotkov starejših, ki bivajo v domovih za starejše. Minister Gantar je dejal, da se je od 18.800 oskrbovancev DSO okužilo le 1,7 odstotka oseb. Od 102 domov so imeli manjše težave le v desetih, večje pa le v dveh.

Bolnika premestijo, če potrebuje bolnišnično zdravljenje

Beovićeva pa je pojasnila, da je zdravljenje v bolnišnici smiselno vedno, ko lahko v bolnišnici zagotovijo zdravljenje, ki ga bolnik doma ne more biti deležen in ga potrebuje. "Soočiti pa se moramo z žalostnim in življenjskim dejstvom, da med starostniki, zlasti med prebivalci domov za starejše, živi veliko ljudi, ker se jim življenje počasi izteka. Tudi pri njih premeščanje v bolnišnico samo zato, ker so okuženi z novim koronavirusom, ni smiselno. V bolnišnico takih stanovalcev ne premeščamo tudi v primeru drugih okužb, ki se pogosto pojavijo ob koncu življenja," je pojasnila Beovićeva. "Če bi lahko bolniku bolnišnično zdravljenje pomagalo, pa ga premestijo," je še povedala.

Pivčeva obsodila izražanje na vladnem računu na Twitterju

Te besede, ki so jih med drugim povzeli tudi na uradnem profilu vlade na Twitterju, pa so med uporabniki sprožile precej neodobravanja. Številni so vlado obtožili, da ji ni mar za starostnike in da jih je pustila umreti. Ob to se je obregnila tudi predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec, sicer članica vladne koalicije. Kot je zapisala, v stranki DeSUS obsojajo neprimerno izražanje glede starejših ljudi na vladnem računu na Twitterju. "Vsa življenja so izjemno dragocena. Starejši ljudje si zaradi svojega prispevka za celotno družbo zaslužijo dostojno in spoštljivo obravnavo, za kar si bomo v DeSUS vedno prizadevali," je dodala.

V ptujski bolnišnici niso hoteli okuženih starejših

Stanje v domovih za starejše pa javnosti ni razburilo prvič. Aprila je imel minister Gantar načrt, da bi okužene z novim koronavirusom iz Doma starejših občanov Ljutomer premestili v ptujsko bolnišnico, vendar so se vodstvo in zaposleni na to pritožili. Kot so pojasnili takrat, so se bali, da bi s tem tam ustvarili novo žarišče. Minister je nato svojo odločitev spremenil, okuženi pa so ostali v Ljutomeru. Odziv zaposlenih v bolnišnici je bil v javnosti deležen neodobravanja, ker naj bi odrekli zdravljenje bolnim, čemur so bolnišnice namenjene.