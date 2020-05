V ZDA se nadaljuje odpravljanje ukrepov proti pandemiji

V ZDA so po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa do četrtka zvečer potrdili 1,720 milijona okužb z novim koronavirusom. Zaradi bolezni covid-19 je do zdaj umrlo 10.573 ljudi. Kljub temu po različnih delih ZDA še naprej odpravljajo ukrepe proti pandemiji. Med večjimi mesti se bo sredi junija "odprl" tudi San Francisco.

San Francisco, mesto z manj kot milijonom prebivalcev, je med prvimi v ZDA uvedel najstrožje ukrepe proti širjenju pandemije, kar se je obrestovalo, saj so do zdaj tam potrdili le 2.437 okužb in 40 smrti. V mestu New York z osmimi milijoni prebivalcev je, za primerjavo, do zdaj umrlo več kot 20 tisoč ljudi, okuženih pa je več kot 200 tisoč meščanov, navaja STA.

Županja San Francisca London Breed je dejala, da se bodo 15. junija spet odprli restavracije in bari, cerkve, športne prireditve brez gledalcev in drugo. Kljub temu bo v javnih zaprtih prostorih še naprej treba nositi zaščitne maske.

Nošenje zaščitnim mask je v četrtek med obiskom svoje države Kentucky kot zelo pomembno priporočal vodja republikanske večine v senatu Mitch McConnell. Poudarjal je, da ne sme biti nobene stigme zaradi zaščitnih mask. Republikanski predsednik Donald Trump nošenje zaščitne maske zavrača in Američani so jih že začeli povezovati z ideološko ali strankarsko pripadnostjo.

Demokratski guverner Severne Karoline Roy Cooper še vedno čaka na Trumpa in vodstvo republikanske stranke, da predložijo načrt, kako varno omogočiti vstop 50 tisoč ljudem v dvorano v času republikanske nacionalne konvencije, ki je predvidena za avgust.

Trump je zagrozil, da bodo konvencijo, kjer bo potrjen kot predsedniški kandidat, preselili drugam, in od demokrata v tednu dni pričakuje zagotovilo, da bodo lahko napolnili dvorano. Cooper je odgovoril, da s tem nima težav, predstaviti mu morajo le načrt, kako to storiti varno.

Demokratski guverner Illinoisa J. B. Pritzker danes odpravlja ukaz prebivalstvu, naj ostane doma, ki je veljal deset tednov. Začenja se tretja od petih faz odpiranja države, kar pomeni, da se obnovi predelovalna industrija, odprejo vse trgovine in restavracije ter bari na prostem. Chicago z 2,7 milijona prebivalcev, kjer je 64 tisoč okuženih in skoraj 2.900 mrtvih, se za zdaj še ne bo "odpiral", ampak morda sredi junija.