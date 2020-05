Še ena država po epidemiji odpira vrata Slovencem

Grško ministrstvo za turizem je danes objavilo seznam 29 držav, katerih državljani bodo od 15. junija lahko spet potovali v Grčijo. Med njimi so tudi državljani Slovenije. Grčija bo sredi prihodnjega meseca vstop v državo med drugim dovolila tudi državljanom Kitajske in Japonske. Vstopni točki za letalski promet bosta letališči v Atenah in Solunu.

V Grčijo bodo lahko poleg slovenskih državljanov potovali tudi državljani Albanije, Avstralije, Avstrije, Severne Makedonije, Bolgarije, Nemčije, Danske, Švice, Estonije, Japonske, Izraela, Kitajske, Hrvaške, Cipra, Latvije, Libanona, Litve, Malte, Črne gore, Nove Zelandije, Norveške, Južne Koreje, Madžarske, Romunije, Srbije, Slovaške, Češke in Finske, piše grški časopis Ekathimerini.

Tujce bodo ob vstopu v državo naključno testirali

Seznam velja za letalski promet, vstopni točki za turiste pa bosta letališči v Atenah in Solunu, ki bosta znova odprti v začetku junija. Turiste iz omenjenih držav bodo ob vstopu v državo naključno testirali. Glede na rezultate testiranj pa se lahko status držav še spremeni.

Turisti bodo ob prihodu na letališče naključno testirani. Foto: Reuters

Seznam držav je sestavljen na podlagi epidemioloških podatkov vsake države in ob upoštevanju napovedi Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) ter priporočil grškega nacionalnega odbora za nalezljive bolezni. S tem je Slovenija v Grčiji in na Cipru unilateralno razvrščena v najvišji razred varnih držav. Prepoved potovanj na Ciper sicer preneha veljati 9. junija 2020, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.

Za vse druge države bo prepoved potovanja v Grčijo še naprej v veljavi, vendar bodo pristojni redno posodabljali in širili seznam držav. Državljanom članic EU in schengenskih držav, ki priletijo na atensko letališče, sicer že od 1. junija ne bo treba v karanteno. To med drugim velja za potovanja in poslovne obiske.