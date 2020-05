V večini evropskih držav se širjenje novega koronavirusa umirja. Večje število okuženih - več tisoč - še vedno beležijo v Rusiji. Novo žarišče pa je postala Južna Amerika, kjer je zdravstveni sistem že na robu zmogljivosti. Samo v Braziliji so v zadnjih 24 urah okužbo potrdili pri 26 tisoč testiranih, število mrtvih pa bi lahko do avgusta naraslo na kar 120 tisoč.

Na stari celini so do zdaj okužbo, ki povzroča bolezen covid-19, potrdili pri skoraj dveh milijonih ljudi, skupaj pa je umrlo več kot 170 tisoč ljudi.

Zakaj ima Rusija ob veliko okuženih tako malo mrtvih?

Velike težave s širjenjem imajo še vedno v Rusiji, kjer so samo v zadnjih 24 urah potrdili več kot osem tisoč novih okužb, skupaj je zbolelo že 387 tisoč ljudi. Zaradi nekoliko drugačnega vodenja statistike, pod umrle štejejo le tiste, ki so umrli zaradi covida-19 in ne z njim, imajo v tej državi tudi precej nižjo smrtnost kot v nekaterih drugih (evropskih) državah - do zdaj je umrlo več kot 4.300 ljudi.

Epidemija koronavirusa je v Rusiji nahuje prizadela Moskvo. Foto: Reuters

Po številu okužb je Rusija na tretjem na svetu, takoj za ZDA in Brazilijo. Ker so v državi v začetku opravili izredno malo testov, je število okuženih in mrtvih verjetno še precej višje.

Številne okužbe tudi v domovih starejših

V Rusiji pa veliko težavo v boju z virusom predstavljajo okužbe v domovih za ostarele. V ene od domov v Smolensku, ki leži 400 kilometrov zahodno od Moskve so okužbo po pisanju BBC zaznali pri številnih stanovalcih. Kot je za medij povedala ena od zaposlenih tam, je samo v njenem nadstropju umrlo osem ljudi. Kot znak smrti pri številnih so navedli druge kronične bolezni, ki so jih imeli bolniki, tako da je številka verjetno precej višja. Oskrbovancev o tem, da je v njihovem kompleksu prisotna okužba, ni obvestil nihče. To so ugotovili sami, ko so prišli rešilci in zdravstveno osebje, oblečeno v zaščitno opremo. Stanje v tem domu lahko po pisanju BBC pokaže, kakšna je realna slika v drugih domovih za ostarele po Rusiji.

V Evropi desettisoče več mrtvih Po do zdaj znanih podatkih je bila kar polovica vseh žrtev koronavirusa v Evropi v domovih za ostarele. Svetovna zdravstvena organizacija je sicer sporočila, da je od začetka marca v 24 evropskih državah umrlo približno 159 tisoč ljudi več, kot bi bilo pričakovano. Dodatne smrti je po besedah organizacije mogoče pripisati ravno covidu-19.

Od 1.280 domov za ostarele v Rusiji so okužbo z virusom zaznali že v 95 domovih. Tudi v odročnem kraju Taiga, ki je po pisanju BBC od najbližjega mesta oddaljen kar 300 kilometrov.

Novo žarišče: skokovita rast v Braziliji

Žarišče bolezni se je iz Evrope najprej preselilo v ZDA, trenutno pa je najhuje v Južni Ameriki. V Braziliji so v zadnjih 24 urah zabeležili rekordno število novih okužb - kar 26.417. V enem dnevu so prav tako zabeležili 1.156 smrtnih žrtev, skupaj že 26.754. Glede na študijo Univerze v Washingtonu bo v državi zaradi koronavirusa do začetka avgusta umrlo več kot 125 tisoč ljudi.

V Braziliji bi lahko po napovedih do avgusta umrlo že 120 tisoč ljudi. Foto: Reuters

A tudi podatki iz Brazilije so prav gotovo višji. Strokovnjaki domnevajo, da je okuženih tudi do petnajstkrat višje, saj Brazilija močno zaostaja po številu opravljenih testov na milijon prebivalcev. Za primerjavo, v Sloveniji smo na milijon prebivalcev opravili slabih 38 tisoč testov, v Braziliji pa le dobre štiri tisoč.

"Manjša gripa", ki ji poveljuje vojaški general

Braziliji tudi ni v pomoč, da njen predsednik Jair Bolsonaro koronavirus primerja z "manjšo gripo". Čeprav je imela Južna Amerika čas, da bi se na razmere pripravila, saj so videli, kaj se dogaja najprej v Evropi in nato v ZDA, tega niso naredili. Brazilski predsednik se celo udeležuje protestov proti ukrepom, ki so namenjeni preprečevanju širjenja virusa, ministrstvo za zdravstvo pa je, potem ko sta zaradi nestrinjanja odšla že dva njegova predhodnika, prevzel kar vojaški general.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro med epidemijo novega koronavirusa uživa v hotdogu na ulici. Foto: Reuters

Kako resno je stanje v tej državi, priča tudi dogovor s Kubo, ki je v Brazilijo poslala 157 zdravnikov, ki bodo v odročnih delih države pomagali v boju z boleznijo. Gre za dogovor, ki ga je leta 2013 sklenila levičarska predsednica Dilma Rousseff, sedanji desničarski predsednik pa ga je prekinil.

Zdravstveni sistemi pred zlomom

Strokovnjaki domnevajo, da je vrh epidemije, ki so ga v številnih evropskih državah že dosegli, saj število novookuženih že nekaj časa pada, še daleč. V Južni Ameriki veliko težavo predstavlja tudi zdravstveni sistem, ki bi se lahko kmalu sesedel pod preobremenjenostjo. To se je do zdaj že zgodilo v Ekvadorju, zelo blizu temu pa so tudi v Čilu in Peruju.

Venezuela - še eno potencialno žarišče na celini

Mednarodne organizacije so zaskrbljene tudi zaradi zdravstvenega sistema v Venezueli, ki ni pripravljen na pandemijo, to pa lahko predstavlja veliko nevarnost za prebivalce in celotno regijo. V državi so do zdaj okužbo s koronavirusom potrdili pri le 1.200 ljudeh, umrlo pa je 11 ljudi. A poznavalci ocenjujejo, da so podatki zaradi redkega testiranja in nepopolne slike precej podcenjeni.

Ljudi v Caracasu med epidemijo novega koronavirusa čakajo na donacijo hrane. Foto: Reuters

Organizacija za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch po pisanju BBC ocenjuje, da bi lahko zaradi situacije, ki je v Venezueli že nekaj časa slaba, iz države pognalo več ljudi, to pa bi obremenilo zdravstvene sisteme v sosednjih državah.