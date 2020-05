Zadnji podatki: dve novi okužbi z novim koronavirusom #vŽivo

V Sloveniji so okužbo z novim koronavirusom do zdaj potrdili pri 1.471 ljudeh, umrlo je 108 bolnikov s covid-19. V bolnišnicah se zdravi še osem ljudi, od tega dva bolnika na intenzivni negi. Dva bolnika sta bolnišnico zapustila. Bolniki s koronavirusno boleznijo ostajajo le še v mariborskem in ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru.

Trend obolelosti s #COVID19 v Sloveniji na dan 26. 5. 2020 (00:00-24:00):

- št. testiranj: 809

- št. pozitivnih: 2

- št. hospitaliziranih: 8

- št. oseb na intenzivni negi: 2

- dnevno|skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 2|290

- št. umrlih: 0 pic.twitter.com/Una5PUYFyB — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 27, 2020

Na Siol.net prenašamo novinarsko konferenco, na kateri sodelujejo minister za zdravje Tomaž Gantar, državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović, direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleš Rozman, strokovni direktor SB Celje in koordinator za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih za območje celjske regije Franc Vindišar, državna koordinatorica razvoja paliativne oskrbe Mateja Lopuh, vodja sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Melita Močnik ter vladni govorec Jelko Kacin.