V cerkvi se je z novim koronavirusom okužilo 107 ljudi

Nemške oblasti so sporočile, da se je pred dvema tednoma na sveti maši v baptistični cerkvi v Frankfurtu z novim koronavirusom okužilo 107 ljudi. V omenjeni cerkvi sicer poudarjajo, da so spoštovali vse ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, med drugim tudi vzdrževanje varnostne razdalje, zaščitne maske in redno razkuževanje prostorov.

Po besedah zdravstvenega ministra v nemški zvezni deželi Hessen Kaija Kloseja okuženi prihajajo iz Frankfurta in še iz treh bližnjih okrožij. Koliko obolelih se po okužbi zdravi v bolnišnicah oziroma v domači karanteni, po poročanju tednika Der Spiegel za zdaj še ni znano. Klose je sicer povedal, da je po njihovih informacijah v bolnišnici samo eden od obolelih: "Ta situacija kaže na to, kako pomembno je, da ostanemo previdni in ne podležemo nepremišljenosti. Virus je še vedno prisoten med nami in se širi naprej."

Večina obolelih po besedah vodje zdravstvenega urada v Frankfurtu Reneja Gottschalka sicer kaže zgolj blage simptome okužbe. Iz prej omenjene cerkve so že ob prvih potrjenih okužbah v začetku maja sporočili, da bodo svete maše do nadaljnjega potekale samo prek spleta.