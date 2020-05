Kitajci ostro zanikajo: novi koronavirus ni ušel iz laboratorija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V javnosti so se pojavile špekulacije, da bi novi koronavirus lahko ušel iz laboratorija na wuhanskem inštitutu za virologijo. Foto: Reuters

Trditve, da je novi koronavirus ušel iz inštituta za virologijo v kitajskem mestu Wuhan in da je omenjeni laboratorij odgovoren za pandemijo novega koronovirusa, so popolna izmišljotina, je danes izjavila direktorica omenjenega inštituta Wang Yanyi. Da bi lahko novi koronavirus ušel iz laboratorija, je med drugim trdil ameriški predsednik Donald Trump.

Inštitut za virologijo v Wuhanu je izoliral tri seve koronavirusa, ki so jih dobili iz netopirjev. "Imamo tri žive seve," je dejala direktorica wuhanskega inštituta za virologijo Wang Yanyi in zagotovila, da se noben od njih ne sklada z novim koronavirusom. Tega virusa na inštitutu po njenih besedah niso proučevali. "O obstoju tega virusa sploh nismo ničesar vedeli. Kako bi lahko ušel iz našega laboratorija, če ga nismo imeli?" je vprašala.

Direktorica inštituta zanikala, da bi virus ušel iz laboratorija

Po navedbah strokovnjakov naj bi novi koronavirus izviral iz netopirjev in naj bi prek drugega sesalca prešel na človeka. Mnogi za razvoj virusa krivijo tržnico v Wuhanu, kjer prodajajo divje živali. Le nekaj kilometrov stran se nahaja tudi prej omenjeni inštitut za virologijo, kar je vir številnih hipotez in špekulacij, da je virus pravzaprav ušel iz laboratorija. Tudi ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v začetku meseca omenil preiskavo, ki naj bi raziskala, ali virus izvira z inštituta.

Ti sumi so "popolna izmišljotina", je danes poudarila direktorica inštituta Wang Yanyi. "Tako kot vsi drugi tudi mi nismo vedeli, da virus obstaja," je dejala v pogovoru, ki je bil posnet 13. maja. Inštitut v Wuhanu sicer proučuje nekatere najbolj smrtonosne patogene na svetu. Znanstveniki s tega inštituta so na začetku epidemije s svojimi dognanji prispevali k boljšemu poznavanju novega virusa, njihovo delo pa so februarja objavili tudi v eni od znanstvenih revij, poroča STA.