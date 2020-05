Velika raziskava: protitelesa bodo iskali pri 150 tisoč ljudeh

V Italiji bodo v ponedeljek začeli testiranje na protitelesa za novi koronavirus, ki bo zajelo 150 tisoč ljudi. Z raziskavo naj bi ugotovili, kolikšen del populacije je okužen z virusom sars-cov-2 in ali to število sovpada z uradnimi statistikami.

Testiranje, ki ga vodi italijansko zdravstveno ministrstvo skupaj s statističnim uradom in Rdečim križem, bodo izvajali na dva tisoč lokacijah po državi. Cilj raziskave je ugotoviti, kolikšen del populacije je bil okužen z virusom sars-cov-2, vendar niso pokazali nobenih ali pa le blažje simptome, poroča STA.

Raziskavo so italijanske oblasti napovedale aprila, sodelovanje pa je prostovoljno. S tistimi, ki so jih izbrali v reprezentativni vzorec, bodo stopili v stik po telefonu in jih prosili za sodelovanje, pri tem pa zagotavljajo, da bodo podatki v raziskavi anonimizirani.

Italija zaradi pandemije med najbolj prizadetimi državami

Italija je med državami, ki so najbolj prizadete v pandemiji novega koronavirusa. Potem ko so februarja prvi primer potrdili v Lombardiji, so do zdaj potrdili 230 tisoč okužb. Po uradnih podatkih je do zdaj v Italiji za boleznijo covid-19 umrlo 33 tisoč ljudi, po ocenah strokovnjakov pa naj bi bila ta številka celo višja. Virus naj bi državo dosegel že tedne, preden je bil potrjen prvi primer okužbe.

Po navedbah predstavnika zdravstvenih oblasti Ligurije Filippa Ansaldija so študije pokazale, da naj bi se prvi primeri okužbe pojavili v Genovi že v začetku lanskega decembra.