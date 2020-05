Janša povabil, Šarec odgovarja: Najprej me je obtožil za smrti, zdaj bi sodeloval

Premier Janez Janša je včeraj v intervjuju za Televizijo Slovenija dejal, da je koalicija opozicijskim strankam poslala vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih odločitev za prihodnost Slovenije.

Janša predlaga enak pristop kot je bilo Partnerstvo za razvoj med leti 2004 in 2008, ko je vlado prav tako vodil Janša.

"Predlagamo enak pristop, torej možnost opozicijskih strank, da sodelujejo pri pripravi ključnih zakonskih projektov, ki jih bo treba sprejemati, ne da gredo v koalicijo ali prevzamejo odgovornost," je dejal v intervjuju premier in dodal, da Slovenija potrebuje širše sodelovanje v času spopadanja z epidemijo novega koronavirusa.

Šarec se sprašuje: Na kakšni podlagi pošiljajo sporazum o sodelovanju

Marjan Šarec, predsednik opozicijske LMŠ se je na vabilo odzval na družbenem omrežju Twitter. "Enkrat si bom vzel čas in zbral vse tvite stranke SDS in njihovih tviterašev, ki so bili namenjeni strankam opozicije in meni osebno. Potem jih bom vprašal, na kakšni podlagi pošiljajo sporazum o sodelovanju. PV me je obtožil za smrti zaradi neukrepanja, zdaj bi sodeloval. Hm...," je zapisal Šarec.

Koordinator Levice Luka Mesec je dejal, da sporazuma z vlado ne potrebujejo, ampak alternativo oblasti, na drugi strani je prvak SNS Zmago Jelinčič napovedal, da bodo sporazum podpisali.