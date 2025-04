Naprodaj je druga največja zasebna mreža domov za starejše pri nas

"Sam s tem nisem bil seznanjen, seveda pa bomo to preverili," je dejal Maljevac. Pri tem je dodal, da je v osredju delovanja ministrstva "kakovostna obravnava stanovalk in stanovalcev, ki so v domovih za starejše".

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac verjame, da bodo domovi SeneCure kljub morebitni spremembi lastništva poslovali še naprej. Foto: STA Spletni portal Necenzurirano je danes namreč poročal, da SeneCura prodaja sedem domov za starejše v Sloveniji. Kot so navedli, je avstrijska skupina SeneCura pred leti kupila tri domove s koncesijo. Poleg tega si je leta 2021 zagotovila pet koncesij za domove, ki jih ni zgradila. Nazadnje so odprli dom v Pivki in pred tem v občini Hoče-Slivnica in Žireh ter zgradili dom v Komendi. SeneCura je sicer del francoske družbe Emeis.

Kot je danes pojasnil Maljevac, koncesije za institucionalno varstvo v domovih za starejše niso prenosljive. Dodal je, da v tem mandatu ni razpisal niti ene takšne in niti nima tega namena. "Verjamem, da mora biti temelj dolgotrajne oskrbe javna mreža, ki sloni na javnih zavodih," je še dejal.