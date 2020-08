Nastanitev za Pivčevo najprej plačal Vinakras, mesec dni pozneje račun plačala sama

Račun za bivanje na Krasu 25. in 26. junija letos je za kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec in njene družinske člane najprej plačalo podjetje Vinakras, poroča Pop TV. Ko pa je Pivčeva glede nastanitve skoraj mesec dni pozneje prejela prva novinarska vprašanja časnika Dnevnik, je podjetje račun prefakturiralo. Ministrica je račun nato plačala dan po tem, ko je javnost izvedela za njen obisk na Krasu, v okviru katerega je posnela tudi promocijski video za omenjeno podjetje.

Direktor: Mi smo plačali hotelu, ministrica pa nam

Drektor družbe Vinakras Marjan Colja je za Pop TV dejal, da je Vinakras plačal hotelu, ministrica pa njim. Na vprašanje novinarske ekipe, zakaj računa niso prefakturirali še isti dan, kot so ga prejeli, ampak je med fakturama skoraj mesec dni razlike, je odgovoril, da to ni tako preprosto.

Foto: STA "Račun pride v podjetje. Potem gre na neko knjiženje, potem ga razporedijo, kam spada. Potem je ta račun prišel do mene oziroma vsi pridejo do mene. Jaz jih podpišem. In v tem primeru, ko sem ga podpisoval in sem videl, za kaj gre, sem napisal na račun, da ga je treba prefakturirati na račun ta in ta," je povedal za televizijo. Dodal je še, da je bila tedaj računovodkinja na dopustu, imela pa je še številne druge obveznosti, zato ni šlo prej.

Pivčeva je bila med obiskom na Krasu nastanjena v hotelu Grahor v Sežani, ki je račun za njeno bivanje in bivanje njenega moža ter sinov podjetju Vinakras izstavil že naslednji dan. Podjetje je račun prejelo 30. junija, dan zapadlosti pa je bil 4. julij - podjetje je račun poravnalo v roku. Iz dokumentov, ki jih hranijo v uredništvu Pop TV, je razvidno, da na računu ni imen gostov, da pa gre za plačilo ene dvoposteljne sobe za eno osebo, dveh enoposteljnih sob, ene suite in trikratne turistične takse – skupaj 391 evrov.

Colja je potrdil, da so v ponedeljek na protikorupcijsko komisijo poslali vsa pojasnila, ki, kot verjame, bo presodila, da so ta obisk izpeljali transparentno in s poštenim namenom, saj pri tem niso ničesar skrivali. Sicer pa bo KPK preiskal tudi obisk Pivčeve v Izoli.

