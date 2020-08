Pivčeva: Imela sem izjemne zadržke za vstop v koalicijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je v intervjuju za Večer med drugim zagotovila, da je plačan račun za bivanje na Krasu že poslala KPK. Račune bo pokazala tudi poslanski skupini. Sicer pa verjame v podporo na terenu in zagotavlja, da v primeru nezaupnice ne bi prestopila v SDS.

Zgodba okoli njenega bivanja na Krasu je Pivčevo, kot pravi, presenetila, zato je "mogoče reagirala nekoliko bolj čustveno". Ob tem je navedla, da je račune sama poslala na KPK, še preden je prišel poziv, povzema STA.

Prepričana je, da ne gre za poskus lobiranja. "Takšnih obiskov na terenu sem naredila na stotine v obeh mandatih," je dodala.

"O popravljanju računov nisem vedela nič," pa je dejala o svojem junijskem obisku v Izoli. "Res je, da je bila ena soba rezervirana za varnostnike. Tam je prišlo do nesporazuma, saj so varnostniki istočasno rezervirali drugo lokacijo. Soba je torej ostala prazna, občini pa je bila zaračunana, saj je nihče ni odpovedal," je pojasnila, piše STA.

Želela je sicer, da otroka prenočita z njo v sobi, zato sta bili na računu izpisani njuni imeni. Zvečer so bili skupaj v hotelu, potem pa sta šla prespat k prijateljem.

Odnos s poslansko skupino DeSUS ocenjuje kot zelo dober. "Presenetilo pa me je, (...) da je takšne stvari treba komunicirati prek medijev," je povedala o zahtevi poslancev po pojasnilih.

O morebitni nezaupnici je dejala, da ji jo formalno izrekel le en, celjski pokrajinski odbor. Dolenjski odbor je odprl vprašanje, ali ostati v koaliciji, povzema STA.

"Nikoli se nisem poistovetila z desno politično opcijo"

Glede slednjega je poudarila, da so v koalicijo vstopili z 90-odstotno podporo članov sveta stranke, sama pa da je imela izjemne zadržke. "Nikoli se nisem poistovetila z desno politično opcijo. Sem pa, kar se tiče izvajanja vsebin, izredno pragmatična, poleg tega pa lojalen partner. Če smo se zavezali, da bo DeSUS svoje koalicijske obljube izpolnil, delam v smeri tega," je dejala.

Zgodbam o vrnitvi Karla Erjavca sprva ni verjela, po dogajanju v zadnjem mesecu ali dveh pa verjame: "Preveč ljudi na terenu mi je povedalo, da se gospod Erjavec pojavlja v teh konstelacijah."

"Da se pripravlja puč", se ji zdi nekorektno, če je večina v stranki ne želi na vrhu, pa bo to sprejela. Možnost, da bi v tem primeru prestopila v SDS, je kategorično zanikala, poroča STA.

Spregovorila je tudi o delu vlade in dejala, da predlaganih sprememb medijske zakonodaje, "če ne bo pomembnih sprememb predlaganih rešitev", v DeSUS "absolutno ne bodo podprli".

"Za ministra bodo poiskali najmočnejše ime"

Odlok za ustanovitev urada za demografijo je pripravljen, so pa po njenih besedah zelo "razširili spekter vsebin". Za ministra bodo v stranki "poiskali najmočnejše ime".

O demografskem skladu so se začela pogajanja, predlog ministrstva za finance pa vsebuje številne rešitve, s katerimi se DeSUS ne strinja. Meni, da morata Petrol in Krka postati strateški naložbi. Svoje pogoje ima DeSUS tudi pri upravljanju sklada, a so ti "precej drugačni od pogojev preostalega dela koalicije". Če stališč ne bomo zbližali, bo ta zakon težko sprejet," je dejala.

Na kmetijskem resorju med prioritetami navaja krepitev deficitarnih sektorjev, kot sta pridelava sadja in zelenjave ter prašičereja. Posebno pozornost namenjajo tudi zaščiti kmetijskih zemljišč, posebej hribovskih kmetij, začeli so tudi spodbujati lastno pridelavo hrane.

Za jesen pa je napovedala tudi ponovitev razpisa za direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, še povzema STA.