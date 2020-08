Občinski odbor DeSUS Izola bo pri presoji ravnanj Pivčeve upošteval stališče poslanske skupine #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanska skupina od predsednice stranke zahteva konkretna pojasnila o očitkih, povezanih z obiskom podjetja Vinakras in Občine Izola. Simonovič je pojasnil, da se bodo s stališčem poslanske skupine, ki ga bo ta oblikovala po ponedeljkovem srečanju s predsednico, seznanili tudi na seji pokrajinskega odbora DeSUS za Južno Primorsko, ki je sklicana za četrtek, piše STA.

Očitki letijo tudi na župana iz vrst DeSUS

Ko bo sklican svet stranke in če bo na njem tudi glasovanje o zaupnici Pivčevi, pa se bo izolski občinski odbor sešel ponovno in se do tega opredelil. Svoj pogled na problematizirane dogodke je na sestanku občinskega odbora danes predstavil tudi izolski župan iz vrst DeSUS Danilo Markočič.

V zvezi s prenočitvijo Pivčeve med obiskom v občini je Markočič v četrtek pojasnil, da so na občini ugotovili, da ena od rezerviranih sob ni bila zaračunana za namen, kot sta ga predvidevali rezervacija in naročilnica. V nobenem primeru niso nameravali poravnati stroškov bivanja nikomur drugemu kot predstavnikom ministrstva oz. varnostnikom, je pojasnil. Zato bo prevzel objektivno odgovornost in eno sobo plačal sam.

Na Markočiča med drugim letijo tudi očitki o domnevno negospodarnem ravnanju z občinskimi zemljišči in glede prodaje oljčnika, poroča STA.