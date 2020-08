Aleksandra Pivec člane DeSUS opozarja na nezakonitost početja najvišjega organa stranke

Dan pred izredno sejo sveta stranke DeSUS, na kateri bodo odločali o usodi predsednice stranke Aleksandre Pivec, se je ta s pismom obrnila na člane najmanjše koalicijske stranke. Opozarja jih, da noben organ stranke ne sme ravnati nezakonito. "Lahko izrazi stališče, ne more pa s hitenjem in nezakonitimi dejanji kongresu prevzeti pristojnosti za imenovanje in razreševanje vodstva stranke, niti za imenovanje začasnega vodstva," je med drugim zapisala Pivčeva.

Pismo objavljamo v celoti:

Danes ob 17.55 bo v oddaji Planet 18 na Planetu objavljen intervju s predsednico stranke DeSUS in kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec.

Drage članice, spoštovani člani.

Dobro sem se zavedala odgovornosti, ki sem jo prevzela na svoja ramena ob nedavni kandidaturi za mesto predsednice stranke DeSUS. Velika podpora spremembam, ki so jo izkazali delegati stranke na kongresu, je naša skupna odgovornost, da nadaljujemo z odgovornim delom za dobro upokojencev in celotne slovenske družbe. Žal mi je, da je naša stranka, kljub strokovnemu delu in uspešnem uresničevanju programa stranke v okviru koalicijskih zavez, v zadnjem obdobju podvržena razburkanim tokovom. Zato si v teh trenutkih še posebej želim, da bi se vsak posamezno in vsi skupaj po najboljših močeh še naprej trudili, da bomo skupaj pluli po poti uspešnega doseganja zastavljenih ciljev in obstoja naše stranke. Pri vsem tem pa ne smemo izgubiti razsodnosti, da so kljub izjemni izpostavljenosti vsa naša dejanja demokratična, dostojanstvena in predvsem zakonita, skladna s statutom stranke in usmerjena v nadaljnje uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev. Noben posameznik in noben organ stranke ne sme početi nezakonitih ravnanj. Tako lahko Svet stranke izrazi svoje stališče, ne more pa s hitenjem in nezakonitimi dejanji kongresu prevzeti pristojnosti za imenovanje in razreševanje vodstva stranke, niti za imenovanje začasnega vodstva. To bi bilo nezakonito. Kot predsednica stranke (na to mesto sem bila demokratično izvoljena z veliko podporo na kongresu) sem dolžna vse člane Sveta, ki so odgovorni in mnogi izmed njih tudi javne osebnosti, na morebitna nezakonita ravnanja tudi opozoriti.

Takoj, ko sem prevzela vodenje stranke, sem pričela z aktivnostmi v smeri ustvarjanja pogojev za učinkovito delovanje, konsolidacijo razmer in uspešno realizacijo zaupanih nam nalog in našega programa. Pri tem želim poudariti, da so moji predhodniki pri vodenju stranke in predvsem vi, spoštovani člani, številna področja in projekte dobro zastavili. Za to sem vam v imenu stranke in slovenskih upokojencev hvaležna.

Članice in člani stranke DeSUS, pred nami so težki izzivi. Trdno sem prepričana, da bomo s svojim predanim delom, izkušnjami, znanjem in potenciali, ki jih naša stranka premore, ponovno skupaj ustvarili pogoje, ki bodo vsem nam v veselje in ponos. Pri tem vas prosim, da vsak izmed vas prispeva svoj del v mozaik uspešne prihodnosti. Sama si bom do izrednega kongresa prizadevala, da bodo vsi vaši doprinosi združeni v ugledno stranko, ki bo v ponos Sloveniji, članom stranke, upokojencem in vsem, ki so na rednem kongresu izbrali drugačno prihodnost stranke DeSUS.

Naše delo mora biti v ponos vsem, ki so nam na volitvah zaupali svoj glas. Svoj glas zato, da se uresniči program in se uspešno realizirajo zastavljeni cilji preko uspešnega delovanja v Vladi RS. To nam je v dobrem delu že uspelo uresničiti.

V obdobju epidemije smo tako uspeli zagotoviti prejem solidarnostnega dodatka za socialno najbolj ogroženo skupno upokojencev, ter drugih ranljivih skupin, zagotoviti prejem turističnih bonov tudi upokojencem in dodatek kmečkim upokojencem. Uspelo nam je uresničitvi več kot 10-letna prizadevanja stranke DeSUS po ustanovitvi urada za starejše, ki smo ga nadgradili z ustanovitvijo novega ministrstva (Urada za demografijo) s sedežem v Mariboru in tako za stranki DeSUS pridobiti še tretjo ministrsko mesto znotraj vlade RS. Pričeli smo z intenzivnim usklajevanjem zakona o Demografskem skladu, ki bo postavil temelj za ureditev stabilnosti in virov pokojninske blagajne. S koalicijo smo se dogovorili za vložitev amandmaja za izredno usklajevanje pokojnin brez upoštevanja gospodarske rasti, ter za pripravo zakona za skrajšanje obdobja (s 6 na 4 leta) za dvig odmernega odstotka. Za javno obravnavo je pripravljen zakon o dolgotrajni oskrbi. Skladno s koalicijsko pogodbo se že dogovarjamo za izpolnjevanje vseh ostalih koalicijskih zavez, ki jih je stranka DeSUS s soglasjem organov stranke umestila v koalicijsko pogodbo kot svoje prioritetne programske cilje.

Pri vseh naših prizadevanjih smo in bomo tudi v prihodnje tesno sodelovali z ZDUS-om. Vsi že doseženi cilji in vse koalicijske zaveze, ki jih bomo uresničevali v prihodnje, bodo pomembno vplivali na izboljšanje kakovosti življenja slovenskih upokojencev, ranljivih skupin in celotne slovenske družbe. Zato vas pozivam k premisleku in razumnemu ravnanju v dobro uresničitve naših vsebinskih zavez in obstoja ter krepitve naše stranke DeSUS.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

Vaša Aleksandra Pivec.