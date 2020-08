Janez Janša se je odzval na poziv k odstopu Pivčeve

"Stranka mora sama preko članstva in izvoljenih organov odločati o svojem vodstvu in programu. Če je res samostojna, na podlagi dejstev in ne zaradi pozivov ali režij pristranskih medijev pod vplivom drugih strank in ozadij. V Sloveniji to loči demokratično suvereno stranko od satelita," je zapisal predsednik vlade Janez Janša.

Poslanci DeSUS Pivčevo pozvali k odstopu

Poslanci DeSUS so se včeraj po očitkih v medijih zaradi nejasnosti pri plačilih ob gostovanjih po Sloveniji sestali s predsednico stranke Aleksandro Pivec. Predsednico so pozvali k odstopu, če pa tega ne bo storila, bodo svetu stranke predlagali, da ji izreče nezaupnico. Pivčeva je v odzivu na poziv dejala, da je za odločitev o tem, ali bo odstopu sledila ali ne, še prezgodaj.

Gantar se strinja s poslanci DeSUS

Predsednik sveta DeSUS in minister za zdravje Tomaž Gantar pa je danes za STA dejal, da je poziv poslanske skupine DeSUS prava odločitev. Prav bi bilo, da Pivčeva osebnih interesov ne bi postavljala pred strankine in bi čim prej odstopila z mesta predsednice, je povedal Gantar. Sejo sveta bo sklical do 25. avgusta.