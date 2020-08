Še en odbor z nezaupnico Pivčevi

Minister za zdravje in predsednik pokrajinskega odbora DeSUS Južna Primorska Tomaž Gantar je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da odbor ocenjuje, da predsednica stranke Aleksandra Pivec med člani in v javnosti ne uživa več osebnega ugleda, s tem pa krni tudi politični ugled stranke.

"Predlagamo odstop s funkcije predsednice stranke, če sama ne odstopi, pa svetu predlagamo glasovanje o njeni razrešitvi," je zapisal.

K odstopu so jo pozvali tudi poslanci in ljubljanski pokrajinski odbor

Nezaupnico je Pivčevi pred časom izrekel tudi ljubljanski pokrajinski odbor, k odstopu z mesta predsednice stranke pa so jo pred dnevi pozvali tudi v poslanski skupini DeSUS. Če tega ne bo storila, svet stranke pozivajo, da ji izreče nezaupnico.

O usodi Pivčeve bo odločal svet stranke

Gantar, tudi predsednik Sveta DeSUS, je poziv poslancev podprl in dejal, da bi bilo prav, da Pivčeva osebnih interesov ne bi postavljala pred strankine in bi čim prej odstopila. Kot je povedal, bo do 25. avgusta sklical sejo sveta stranke, na kateri bodo razpravljali o njeni zamenjavi. Sam je sicer v primeru nezaupnice članov sveta Pivčevi pripravljen prevzeti vodenje stranke do kongresa, če bodo člani sveta tako odločili.