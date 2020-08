Svet DeSUS bo o Pivčevi razpravljal v torek prihodnji teden

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člani sveta DeSUS bodo o zaupnici predsednici Aleksandri Pivec razpravljali prihodnji teden v torek, in ne ta teden v četrtek, kot je bilo sprva rečeno. Kot je za STA pojasnil predsednik sveta Tomaž Gantar, je namreč za četrtek popoldne sklicana seja vlade, zato je za sejo sveta stranke določil nov termin.

V torek, 25. avgusta, se v skladu z zahtevo poslanske skupine DeSUS tudi izteče rok za sklic seje sveta. Poslanci DeSUS so po številnih očitkih glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji Pivčevo pozvali k odstopu z mesta predsednice DeSUS, v nasprotnem primeru pa predlagali svetu stranke, da ji izreče nezaupnico, navaja STA.

Izvršni odbor predlaga sklic izrednega kongresa

A stvari se pred sejo sveta še zapletajo. Pivčeva namreč pozivu poslancev k odstopu ni sledila. Izvršni odbor je v petek po nekajurni razpravi sprejel sklep, da svetu stranke predlaga sklic izrednega kongresa, na katerem bo Pivčeva ponudila glasovanje o zaupnici. Do kongresa pa bo za koordinacijo stranke s poslansko skupino pooblaščen eden od podpredsednikov stranke.

Izvršni odbor se je seznanil tudi s pravnim mnenjem Inštituta za ustavno pravo glede morebitnega glasovanja o nezaupnici in razrešitvi Pivčeve že na svetu stranke. Vsebine pravnega mnenja niso razkrili, izhaja pa ta iz izjav Pivčeve, ki je dejala, da pričakuje, da bo kongres tisti, ki bo odločal o njeni nezaupnici, in ne svet, saj je kongres tudi tisti, ki jo je izvolil za predsednico, še navaja STA.

Pravno mnenje Inštituta za ustavno pravo so v stranki DeSUS objavili tudi na spletu. Ogledate si ga lahko tukaj.

Gantar pa je v petkovi izjavi za STA poudaril, da kongres stranke ni namenjen odločanju o zaupnici predsednici. Po njegovih ocenah ima to pristojnost svet stranke. Ta namreč po statutu "v obdobju med kongresoma na podlagi politične ocene delovanja in ravnanja ali izrečene osebne želje posameznikov sklepa o razrešitvah in imenovanju članov organov stranke oz. nosilcev individualnih funkcij".

Dogajanje na seji sveta stranke je zato težko napovedati. Pričakovati je veliko pregovarjanja o tem, ali bo morebitna nezaupnica Pivčevi, če jo bodo člani sveta izglasovali, veljavna. A če bo Pivčeva ostala še do kongresa na položaju, bo to po pričakovanjih dodatno zapletlo razmere v stranki in morda povzročilo razkol, še piše STA.