Kakšna bo usoda Pivčeve? "Vse je v rokah članov sveta."

Vodstvo in izvršni odbor DeSUS bosta v petek razpravljala o prihodnosti stranke ter predloge poslala v odločanje članom sveta, je za STA pojasnil strankin govorec Janez Ujčič. Med predlogi bo predvidoma tudi sklic izrednega kongresa še letos, čemur je po besedah Ujčiča naklonjena večina v vodstvu, tudi predsednica stranke Aleksandra Pivec.

Pivčevi je pet poslancev DeSUS odreklo podporo in jo po očitkih, ki nanjo letijo zaradi nejasnih plačil ob gostovanjih po Sloveniji, pozvalo k nepreklicnemu odstopu. Če tega ne bo storila, svet stranke pozivajo, da ji izreče nezaupnico. Pivčevi očitajo, da je stranka v času njenega vodenja, torej od januarskega kongresa, postala stranka afer, navaja STA.

Kaže, da poslancev na sestanek ne bo

Vodstvo stranke je poslancem sicer za petek poslalo vabilo na sestanek o prihodnosti stranke, a za zdaj kaže, da se poslanci ne bodo odzvali. Vodje poslanske skupine Franca Jurše zagotovo ne bo, ker bo na dopustu. Bosta pa o prihodnosti stranke, tudi o morebitnem sklicu izrednega kongresa, v petek razpravljala vodstvo in izvršni odbor stranke, je danes povedal Ujčič. Predloge bodo posredovali članom sveta. Sestali se bodo do 25. avgusta, morda že prihodnji teden, je napovedal predsednik sveta Tomaž Gantar, a točnega datuma še ni, še piše STA.

Svet stranke bo po pričakovanjih odločal o zaupnici Pivčevi. Ali bi predlog vodstva in izvršnega odbora za izredni kongres vključeval predlog, da svet stranke o zaupnici sploh ne bi glasoval, se Ujčič ni opredelil. Vse je v rokah članov sveta.

Gantar je pripravljen začasno prevzeti vodenje stranke

Gantar, čigar podporo je Pivčeva izgubila, je v primeru nezaupnice članov sveta Pivčevi pripravljen prevzeti vodenje stranke do kongresa, če bodo člani sveta tako odločili. Danes je za STA navedel, da bodo morali določiti rok za kongres, kar pa ne pomeni, da svet stranke ne bi glasoval o (ne)zaupnici predsednici. Svet stranke sicer lahko sprejme tudi takšno odločitev, še piše STA.

"DeSUS mora zadevo rešiti brez vpliva drugih"

Poslanci so poudarili, da govorijo le o položaju Pivčeve na mestu predsednice stranke in ne o njenem ministrskem položaju ali DeSUS v vladi. Vodja poslancev DeSUS Jurša je tudi premierja Janeza Janšo v ponedeljkovem pogovoru seznanil s tem, da se v stranki ukvarjajo "s predsednico stranke in ne ministrico ali koalicijo". Premier meni, da mora DeSUS, če je res samostojna stranka, zadevo rešiti brez vpliva drugih.

Janša pohvalil delovanje DeSUS v tej vladi

Danes je Janša tvitnil, da je DeSUS v petih mesecih aktualne vlade naredila več za slovenske upokojence kot prej v desetih letih skupaj. S tem je pospremil tvit ministrstva za finance, da so ukrepi vlade dosegli svoj cilj: več kot 300 tisoč upokojencev je prejelo dodatek v skupni vrednosti 66,8 milijona evrov, še piše STA.