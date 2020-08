Sušnik pozval DeSUS k sodelovanju v vladi

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Janez Sušnik je po pozivu poslancev DeSUS predsednici stranke Aleksandri Pivec, naj odstopi, prepričan, da bo stranka našla izhod iz labirinta in še naprej aktivno sodelovala v delu vlade ter DZ. Kot je zapisal, nove volitve na polovici mandata in ob predsedovanju Evropski uniji niso dobre.

V ZDUS obžalujejo, da do takih reči prihaja v dneh, ko vlada sprejema pomembne dokumente, tudi take, ki se vitalno dotikajo prijaznejšega in boljšega življenja slovenskega upokojenca.

Kot je zapisal v sporočilu za javnost, se mnogi v ZDUS strinjajo s tem, da je DeSUS potreben koalicijski partner trenutne vlade, a je veliko tudi takih, ki se s to vlogo ne strinjajo in bi najraje videli, da DeSUS odide iz vlade. "Tako dejanje bi bilo zelo neodgovorno do slovenskih upokojencev, saj smo mnenja, da mora vlada nadaljevati začeto delo in da delo državnih organov in služb teče nemoteno," meni Sušnik, poroča STA.

Spomnil je še, da si je združenje s stranko blizu, saj je stranka nastala na pobudo upokojencev v želji po izboljšanju njihovega socialno-ekonomskega položaja. Zato, kot dodaja Sušnik, se ZDUS ne more vpletati v politične odločitve in notranja nestrinjanja drugih političnih strank, saj bi tako vpletanje predstavljalo hud konflikt interesov.

Poslanci Pivčevi predlagali odstop

Foto: STA Pivčevi so poslanci stranke DeSUS po ponedeljkovem sestanku predlagali takojšen in nepreklicen odstop z vrha stranke. Če tega ne bo storila, svetu DeSUS predlagajo, da ji izreče nezaupnico. Poziv k odstopu je podprl tudi predsednik sveta stranke Tomaž Gantar. Pivčeva je pa dejala, da je za odločitev, ali bo pozivu k odstopu sledila, še prezgodaj, poroča STA.

Ministrica se je znašla pod plazom očitkov zaradi nejasnih plačil gostovanj v Izoli in na Krasu. Iz opozicijskih vrst pa prihajajo tudi nekateri pozivi k odstopu z mesta ministrice.