Bo o usodi Pivčeve odločalo sodišče? Razkrivamo zapisnik z burnega sestanka.

Na Planetu so pridobili zapisnik statutarne komisije DeSUS, ki je odločila, da lahko predsednico stranke upokojencev Aleksandro Pivec mimo kongresa že naslednjo sredo razreši svet stranke. Po informacijah Planeta zapisnik omenjene komisije že preučujejo odvetniki Pivčeve, ki preverjajo, ali je v primeru razrešitve predsednice na svetu stranke mogoča pritožba na upravnem sodišču.

Dva člena v statutu stranke DeSUS urejata razrešitve in imenovanja. 13. člen statuta pravi, da je kongres tisti, ki imenuje in razrešuje organe stranke, razen generalnega sekretarja. Kongres je torej tisti, ki imenuje in razreši tudi predsednika oziroma predsednico stranke. 16. člen statuta pa govori o tem, da v obdobju med kongresoma o razrešitvah odloča svet stranke.

Statutarna komisija se je morala odločiti, kateri od omenjenih dveh členov je pravno in politično nad drugim. Odločili so se takole: ko je stanje normalno, velja 13. člen statuta. Ko pa zaradi politične ocene ali želje posameznikov temu ni tako, pa velja 16. člen statuta.

Proti glasovala samo dva člana komisije

Gre za praktično enako tolmačenje statuta, kot ga je za predsednika sveta stranke DeSUS Tomaža Gantarja pripravil pravnik Rajko Pirnat. S tem mnenjem statutarne komisije se ni strinjal član Borut Nejc Razgoršek, ki je izrecno zahteval, da njegovo nestrinjanje zapiše tudi v zapisnik. Drugi član komisije, ki se tudi ni strinjal z odločitvijo, pa je Venčeslav Smodiš, sicer direktor občinske uprave v Beltincih.

Po informacijah Planeta zapisnik, ki so ga pridobili v uredništvu, že preučujejo odvetniki predsednice stranke Aleksandre Pivec, ki preverjajo, ali je v primeru razrešitve Pivčeve na svetu stranke možnost pritožbe na upravnem sodišču. Predsednica DeSUS je že večkrat poudarila, da bi bila njena razrešitev mimo kongresa v nasprotju s temelji demokracije, prav tako pa Pivčeva ne izključuje, da bi o tem, kdo bo v prihodnje na čelu DeSUS, na koncu odločalo celo sodišče.

Še spor glede vodenja demografskega urada

Ob že tako burnem dogajanju znotraj stranke pa je v DeSUS nastal nov spor, in sicer glede kandidata za novega ministra brez listnice, ki bo vodil urad za demografijo. Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša naj bi predsedniku vlade Janezu Janši že sporočil, da do dokončne odločitve o usodi Pivčeve nima podpore nihče, ki bi ga za vodenje demografskega urada predlagala predsednica stranke.

Po besedah Jurše sicer obstaja velika verjetnost, da bo med kandidati za začasnega predsednika stranke po odhodu Pivčeve tudi Tomaž Gantar. O imenih sicer še ne želi govoriti, prav tako danes ni želel razkriti svojega favorita, je pa zatrdil, da je poslanska skupina enotna. Gantar na drugi strani pravi, da imajo prednost pri kandidaturi podpredsedniki stranke Anita Manfreda, Jelka Kolmanič in Anton Balažek.

Če se bo kateri od podpredsednikov res odločil kandidirati za začasnega predsednika, mojega glasu ne bo dobil, pa je že zdaj odločen Jurša. Gantar medtem še vedno vztraja, da izstop iz koalicije ni na mizi, bo pa to postal problem, če bodo vsi poslanci

DeSUS izstopili iz stranke. To bodo, kot so napovedali, storili, če Pivčeva ne bo razrešena z mesta predsednice stranke.

