Poslanec DeSUS na črno gradil na Primorskem, zdaj pa upa na legalizacijo #video

Shramba za kmetijske pridelke in orodje, za katero je pred 23 leti pridobil dovoljenje, je rasla in zrasla v manjši, lično zgrajen stanovanjski objekt, ki pa je po vseh zakonskih predpisih in pravilih črna gradnja. Upravna enota Koper je pred kratkim že zavrnila njegovo zahtevo po legalizaciji, bivši podžupan Izole pa puške ne namerava vreči v koruzo.

Tisto, kar stoji na njivi, precej odstopa od pomožnega kmetijskega objekta

Markovec ali Markov hrib zaradi bujnosti narave od nekdaj velja za vrt Kopra. Na tem prvovrstnem kmetijskem zemljišču se nam ob rdečem paradižniku in grozdju, ki bo počasi dozorelo, odpira prekrasen pogled na morje. Zdi se kot raj na zemlji, a poslanec DeSUS s svojo črno gradnjo ne spada med angele v njem, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Poslanec DeSUS Branko Simonovič, ki je med najglasnejšimi kritiki prve dame stranke Aleksandre Pivec, ima kot lastnik nepremičnine v Semedeli nad Koprom težave z njeno legalizacijo. Foto: STA

Branko Simonovič je na tem naslovu dovoljenje za shrambo za kmetijsko orodje in pridelke dobil leta 1997. V preteklih 23 letih jo je postopno dograjeval, tako danes svojo dovoljeno površino 30 kvadratnih metrov presega za skorajda polovico, ima pa tudi vodo in elektriko.

Tisto, kar danes stoji na njivi, precej odstopa od pomožnega kmetijskega objekta. Pozidano zemljišče meri več kot 75 kvadratnih metrov, lopa je dobila tudi nadstrešek in stanovanjsko opremo, ne manjkajo niti klima, igrala, ne traktor in ne kokoši.

Bivanje v kmetijskih objektih na kmetijskih zemljiščih ni dovoljeno

Simonovič tukaj na tem naslovu občasno – če ne celo redno – tudi prebiva, so poročali v oddaji. In tukaj nastane še ena težava – tako na ministrstvu za kmetijstvo kot na ministrstvu za okolje in prostor so jasni, bivanje v kmetijskih objektih na kmetijskih zemljiščih ni dovoljeno, so še poročali v oddaji Planet 18.

Simonoviča ekipi Planeta ni uspelo priklicati za komentar, prav tako se ni odzvala poslanska skupina DeSUS. Ker so se v medijih pojavila namigovanja, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Simonovič v zameno za rešitev svoje črne gradnje na Semedeli prestopil k stranki SD, so iz SD sporočili, da "zagovarjajo dosledno spoštovanje zakonodaje, saj zakoni veljajo za vse, pogovori o prestopu poslanca DeSUS v njihovo poslansko skupino pa da ne potekajo".

Poteka pa že Simonovičev drugi poskus legalizacije tega "objekta daljšega obstoja". Po tem, ko je bil na upravni enoti v Kopru enkrat že neuspešen, te dni poskuša znova, postopek še ni končan, so še poročali v oddaji Planet 18.