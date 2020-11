Erjavec razkril svoje načrte ob prevzemu DeSUS

Kandidat za predsednika stranke DeSUS Karl Erjavec je ob začetku izrednega volilnega kongresa DeSUS, ki ga bodo v stranki upokojencev izpeljali po pošti, delegatom poslal pismo, v katerem je med drugim zapisal, da vlada Janeza Janše preveč pozornosti namenja ideološkim temam, spreminjanju medijev in kadrovskim zadevam. Ob tem je Erjavec odločno podprl ministra za zdravje Tomaža Gantarja iz kvote DeSUS in zapisal, da vlada nekatere pomembne odločitve sprejema mimo njega. Obregnil se je tudi ob nekdanje vodstvo stranke: "Če bom predsednik DeSUS, se bo moj glas slišal in ne bom tiho pred nikomer."

Več medijev je danes objavilo izseke iz pisma kandidata za predsednika DeSUS Karla Erjavca delegatom DeSUS. "Ugotavljam, da naš minister za zdravje Tomaž Gantar odlično opravlja svoje delo. Opažam pa, da vlada sprejema nekatere pomembne odločitve mimo mnenja našega ministra. Na splošno ta vlada več pozornosti namenja ideološkim temam, spreminjanju medijev in kadrovskim zadevam," je po poročanju TV Slovenija poudaril Erjavec.

Erjavec: Če bom predsednik DeSUS, ne bom tiho pred nikomer

Kandidat za predsednika DeSUS je prepričan, da to ni dobro, saj po nepotrebnem razburja večji del slovenske javnosti. "Ne bom opisoval konkretnih primerov, ker so ti primeri znani. Prepričan sem, da je bilo vodstvo stranke do teh pojavov preveč tiho in se izgovarjalo, da smo neideološka stranka. Če bom predsednik DeSUS, se bo moj glas slišal in ne bom tiho pred nikomer. Vsaka politika ima svojo ideologijo. Tudi DeSUS je ideološka stranka že zaradi programa, ki varuje socialno šibke, ki brani javno zdravstvo, javno šolstvo, javno televizijo," je med drugim zapisal Erjavec.

"Če bom predsednik DeSUS, se bo moj glas slišal in ne bom tiho pred nikomer," je v pismu delegatom zapisal Karl Erjavec. Foto: Bojan Puhek

DeSUS je po njegovih besedah ideološka stranka tudi zato, ker brani pridobitve NOB in ker nikoli ne bo privolila v izkrivljanje polpretekle zgodovine. "Naša ideologija je antifašizem, socialna država, javno zdravstvo, javno šolstvo in naša ideologija ni fašizem, liberalni kapitalizem, privatno zdravstvo in privatno šolstvo. Zato kot kandidat za predsednika stranke močno oporekam vsem tistim, ki trdijo drugače," je po poročanju TV Slovenija poudaril Erjavec.

Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer bodo v stranki DeSUS izredni volilni kongres, na katerem bodo izbirali novo vodstvo, izvedli po pošti. Rezultati glasovanja bodo znani do petega decembra. Favorit za zmago na kongresu je nekdanji dolgoletni predsednik stranke Erjavec, njegov edini izzivalec pa je Srečko Felix Krope. V DeSUS novo vodstvo volijo po septembrskem odstopu predsednice stranke Aleksandre Pivec, ki je z zmago na januarskem kongresu na čelu stranke zamenjala Erjavca.

Erjavec se je delegatom opravičil zaradi Pivčeve

Erjavec je po poročanju Večera v svojem pismu med drugim izpostavil tudi nekatere svoje uspehe in neuspehe na čelu stranke upokojencev. Med svojimi uspehi je izpostavil, da je bila stranka DeSUS pod njegovim vodstvom vedno parlamentarna stranka in da nikoli ni bila najmanjša parlamentarna stranka. Ko gre za nekatere slabe odločitve, pa je med drugim izpostavil, da v času, ko je opravljal funkcijo zunanjega ministra, ni bil zadosti prisoten v stranki in na terenu.

"Danes ocenjujem, da je bila napaka in slaba odločitev, da smo na zadnjih parlamentarnih volitvah sodelovali v koaliciji z Zoranom Jankovićem, saj so nam to volivci zunaj Ljubljane zamerili. Moja napaka je tudi bila, da smo po zgodovinskem rezultatu, ko smo dobili deset poslancev, sprejeli v stranko vse, ki so si želeli delovati v stranki. Žal se je kasneje pokazalo, da so mnogi od njih prišli le zaradi uresničevanja lastnih interesov in zaradi povzpetništva," je med drugim poudaril Erjavec.

Foto: Ana Kovač

V pismu se je dotaknil tudi nekdanje predsednice stranke in kmetijske ministrice Aleksandre Pivec: "Nekdanja predsednica je prišla v stranko v letu 2017 in po nekaj mesecih dela v stranki postala državna sekretarka. Po parlamentarnih volitvah leta 2018 je že postala ministrica. Praktično v dveh letih članstva v stranki je postala državna sekretarka in ministrica." Kot je poudaril Erjavec, je bila takšna kadrovska politika njegova napaka, za katero v celoti prevzema odgovornost.

"Za takšno nepošteno in slabo kadrovsko politiko prevzemam v celoti svojo odgovornost. Gotovo bi moral kot predsednik stranke takšna kadrovanja preprečiti in poskrbeti, da v stranki napredujejo tisti, ki so si to zaslužili z dolgoletnim delom v stranki," je zapisal Erjavec in dodal, da v 15 letih vodenja stranke nikoli ni bil v postopku pred protikorupcijsko komisijo zaradi morebitnih nezakonitosti ali kršitev zakona ter da nikoli ni bil pravnomočno kazensko obsojen.