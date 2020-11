V nedeljo smo v Sloveniji ob le 1.742 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 470 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih skoraj 27 odstotkov testiranih, je sporočila vlada. V bolnišnicah se zdravi 1.292 ljudi (največ od začetka epidemije), od tega 201 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 29 bolnikov.

V nedeljo je umrlo 45 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije skupaj že 1.097. V Sloveniji smo v petek presegli žalosten mejnik, saj je zaradi novega koronavirusa pri nas umrlo že več kot tisoč ljudi.

Največ novih okužb je bilo v Sloveniji potrjenih konec oktobra – 2.611. V zadnjih dneh potrdimo med 1.500 in 2.000 okužb, delež pozitivnih testov pa je med 25 in 30 odstotki. V soboto smo okužbo potrdili pri 1.024 ljudeh, delež pozitivnih testov pa je bil kar 29,84-odstoten.

Vlada podaljšala omejitve gibanja in zbiranja ljudi

Vlada se je v soboto na podlagi ocene strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije odločila, da za sedem dni podaljša ukrepe in omejitve gibanja. To pomeni, da omejitev gibanja med občinami velja še naprej, prav tako bo še vedno omejeno gibanje med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Še naprej je prepovedano tudi zbiranje ljudi.