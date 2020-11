DeSUS začenja kongres: se bo Erjavec vrnil?

Delegati DeSUS danes začenjajo izredni volilni kongres, ki bo dopisno potekal do 5. decembra. Glasovali bodo od 27. novembra do 1. decembra, za predsednika kandidirata Srečko Felix Krope in Karl Erjavec, ki velja za favorita. Potem ko se je po januarskem porazu proti Aleksandri Pivec za kratek čas umaknil, se zdaj vrača na politični parket.

Kongres DeSUS bo zaradi epidemije novega koronavirusa potekal z glasovanjem po pošti. Od začetka kongresa do volitev predsednika in podpredsednikov stranke bodo imeli delegati možnost predlagati še dodatne kandidate za funkcije, navaja STA.

Rezultati bodo znani 5. decembra

Stranka bo 26. novembra 231 delegatom poslala glasovnice, ki jih bodo izpolnjene lahko po pošti vrnili do vključno 1. decembra. Rezultate volitev bodo javno razglasili 5. decembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Erjavec velja za favorita

Za tri podpredsednike je deset kandidatov. Za predsedniškega favorita pa velja Erjavec, ki ga je na januarskem kongresu po 15 letih odnesla tedanja kmetijska ministrica Pivčeva. Njen mandat je bil kratek, s položajev v vladi in stranki se je poslovila po očitkih javnosti glede plačil gostovanj po Sloveniji ter prepletanja službenih in družinskih dejavnosti, navaja STA.

Bo Erjavec stranko popeljal iz koalicije?

Vprašanje, kdo bo vodil DeSUS, tokrat ni pomembno le za usodo stranke, ampak lahko pomembno kroji razvoj političnih dogodkov v Sloveniji. DeSUS namreč vabijo v potencialno novo vlado oz. Koalicijo ustavnega loka (KUL). Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je sicer na namigovanja v javnosti, da bi Erjavec v primeru izvolitve stranko odpeljal iz vlade Janeza Janše v KUL, v sredo odgovoril, da en sam človek ne more odločati o sodelovanju v koaliciji. Pri tem imajo velik pomen poslanci.

Erjavca so podprli trije poslanci

Erjavca so za zdaj javno podprli trije poslanci, poleg Jurše še Ivan Hršak in Branko Simonovič. Poslanci sicer pričakujejo, da bi Erjavec prevzel vodenje stranke z namenom, da jo sanira, in da bo to, če bo izvoljen, njegov zadnji mandat, poroča STA.