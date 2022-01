"Antifašizem je danes poslednje pribežališče ničvredneža, ideologija ničesar in neizprosen boj proti neobstoječemu sovražniku − v zameno za državni denar in neprofitno najemno stanovanje v središču Ljubljane." S temi besedami je Tomaž Štih v kolumni za Siol.net na novo definiral antifašizem. Kot je pojasnil v oddaji Ura moči, je zapis nastal po tem, ko je šel pogledat, koliko je antifašizma v Sloveniji, in kako se to sklada z dejstvom, da smo fašiste zadnjič v Sloveniji videli septembra 1943.

Kot pravi, je ob tem spoznal, da fašistov nimamo, imamo pa vedno večje antifašistično gibanje: "Po standardni tezi 'follow the money' sem ugotovil, da se antifašist splača biti. Nenehno si na televiziji, ustanoviš nevladno organizacijo, dobivaš državna sredstva, Janković ti da stanovanje v Ljubljani."

Naraščanje antifašizma je po njegovo bolj ali manj industrija, fašizem, na katerega opozarjajo, pa je bolj ali manj umetno ustvarjen oziroma ga ni: "Če se toliko ljudi, za toliko denarja, toliko let bori proti fašizmu, se ga morajo v letu 2022 izmisliti, in izmislijo si ga tako, da vse, kar nikoli ni bilo fašizem, kar je bilo pred desetimi leti celo normalno, razglasijo za fašizem. Za potrebe antifašizma se čisto na novo definira fašizem in to v neke nesmiselne smeri."

Na vprašanje, kako smo prišli do tega, Štih odgovarja: "Levica je ostala brez programov in zatekati se mora v vse bolj domišljijske konstrukte, namesto da bi se pogovarjala o demografski in strukturni krizi, se mi leta 2022 pogovarjamo o nekih fašistih. Zakaj? Ker je to edino, o čemer se nekateri na levi znajo pogovarjati."

Štih: Oni gledajo, kdo je močan človek, ki bi jim lahko dal oblast

Pred letošnjimi volitvami se po mnenju Požarja prvič dogaja, da poskuša tranzicijska levica kot svoje nove obraze nastaviti imena nekaterih ljudi, kot so Aleksander Čeferin, Tomaž Vesel, Robert Golob, ki so v tem času obogateli. To so relativno bogati ljudje in zastopali naj bi leve stranke. Jim bo uspelo prepričati ljudi, da so na čelu levih strank, ki naj bi imele nek pedigre solidarnosti, milijonarji?

"Ko so zadnjič to poskusili, so jim sicer vse vlade na začetku uspele, potem pa padle. Ne nazadnje to ni nekaj novega," pove Štih. Ob tem je omenil Zorana Jankovića, ki je po besedah Požarja svoje bogastvo prikrival, medtem ko novi obrazi tega načeloma ne. "To kaže na to, da tu ni več nobenih programov niti nobenih načel. Tukaj gre za moč, in oni gledajo, kdo je močan človek, ki bi jim lahko dal oblast. To je vse, kar jih zanima. Te stranke se, ob tem, da nimajo programa niti članstva, že povezujejo," je na Požarjevo vprašanje odgovoril Štih.

Po njegovih besedah je to stranka, ki ne predstavlja nič, ne vemo kaj je: "Vidimo samo človeka v ospredju in vse, kar se upa pri teh ljudeh, je, da bodo levici pripeljali moč. Oni ne bodo nikoli predstavljali levice. Ne nazadnje, če pogledate, kdo je na levici, boste videli, da so tam 'falirani' študentje, 'šovšpilerji', umetniki, praktično nikogar ni, ki bi kdaj tovarno videl od blizu, pa trdijo, da so največji zastopniki delavcev v državi."

"Stvari na levi so eksplodirale"

"O desni ni veliko povedati, tukaj sta SDS in NSi s stabilno bazo ter stabilnima programoma, in tukaj se veliko ne spreminja. Na levi pa so stvari eksplodirale," je predvolilno dogajanje komentiral Štih.

Štih: To bi bila idealna vlada

"Mislim, da bi bilo najbolje, da bi imeli stabilno koalicijo. Moja izbira ne bi bila koalicija novih obrazov, novih poslancev brez izkušenj, ki takoj pokleknejo pod medijskimi pritiski in predlogi, ampak da bi enostavno nadaljevali to vlado, ki jo imamo in bi jo še nekoliko okrepili s prostotržno mislečimi desnoliberalnimi poslanci. To bi bila idealna vlada, se pravi, trenutna vlada z večino v parlamentu," je povedal Štih.

Komentiral je tudi nastop Nike Kovač in zavod 8. marec, ki namerava odpraviti kup zakonov, ki jih je državni zbor sprejel zadnja leta, češ da so to zakoni vlade Janeza Janše.

"To prihaja iz naše totalitarne preteklosti. Bistvo totalitarizma je bilo, da ti izbrišeš nasprotnika, torej, da ga popolnoma uničiš. To popolno brisanje zakonov, ki jih je sprejela prejšnja vlada, samo kaže jezo, da je bil nekdo drug na oblasti, da je nekdo drug razen njih sprejemal odločitve in stvari počel drugače, kot oni mislijo, da je prav. To jih jezi in niso pripravljeni sprejeti normalne menjave oblasti. Najraje bi, tako kot Rdeči Kmeri, Slovenijo vrnili v leto nič, izhodišče bi bil verjetno čas, preden je prišla ta vlada, in nadaljevali bi tako, kot da v tej državi nikoli nihče ni razmišljal drugače."

"RTV je v resnici ugrabljena televizija socialistov"

Štih je spregovoril tudi o slovenskih medijih, med drugim o RTV Slovenija in naročenih časopisih v tej medijski hiši.