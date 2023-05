Tomaž Štih zavrača obtožbe o spodbujanju nasilja

Vlada je namreč na torkovi dopisni seji preklicala sklep o razglasitvi 17. maja kot nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše maja lani, v času, ko je opravljala tekoče posle. Poteza je naletela na številne ostre odzive, predsednik SDS je denimo na Twitterju zapisal, da gre za eno najbolj zavržnih in sramotnih odločitev v zgodovini samostojne Slovenije, s katero naj bi vlada "napovedala novo državljansko vojno".

Temu so sledili številni, tudi sovražni zapisi na družbenih omrežjih, zaradi česar so se na ministrstvu za pravosodje odločili za najavo sumov kaznivih dejanj na državno tožilstvo. To so zaradi pozivov k nasilju in oboroževanju storili v primeru Tomaža Štiha, sicer nekdanjega ustanovnega člana tedanje Državljanske liste, ki na Twitterju nastopa pod imenom Libertarec.

Ta je v odzivu na Twitterju vse obtožbe zavrnil kot neutemeljene, ob tem pa kljub vsemu znova omenjal oboroževanje, "saj je vlada nora in bo, če bo tako nadaljevala, v prihodnje morda treba reševati življenja, državo in demokracijo pred njo".

Po njegovem mnenju je namreč jasno, da ljudje niso nemirni zaradi "nekih čivkov na internetu", ampak ker aktualna vlada "pada iz ene skrajnosti v drugo".

"Rad bi vam rekel, da opustite socialistični radikalizem in ukvarjanje z zgodovino, da prenehajte na smrt strašiti ljudi in se začnite ukvarjati s pravimi problemi," je ob tem še zapisal in vladi očital, da se ni sposobna ukvarjati s pravimi težavami. "Zato vas pozivam, da čim prej odstopite in nam omogočite, da si izvolimo vlado, ki bo sposobna voditi državo," je svoj odziv zaključil Štih.