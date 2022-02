Nežmah: Golob uporablja Jelcinov koncept #video

"Ne spomnim se, kdaj je kandidat, ki je med prvima dvema, za 14 dni izginil tik pred volitvami in ga še ni. Po njegovem katastrofalnem sodelovanju na nacionalki je njegov štab verjetno ugotovil, da je, če želijo več glasov, najbolje, da se ga čim manj vidi," je v oddaji Ura moči nepojavljanje Roberta Goloba v medijih komentiral novinar in urednik Bernard Nežmah. Dejal je, da Golob uporablja Jelcinov koncept, in spomnil na ruske volitve leta 1996, ko se Boris Jelcin ni niti pojavil.

Zanimivo "predvolilno izginotje" je komentiral tudi politični analitik Edvard Kadič. Meni, da bo Golob "izplaval 15. marca, potem bo 15 dni priprave na račun fokusnih skupin vseh informacij, ki so jih izbrali, in potem bo prvega aprila formalno začel kampanjo. Izkazalo se je: dalj časa je prisoten, slabše mu gre".

O ukrajinski krizi: "Vsa politika se je odzvala ustrezno"

Bojan Požar in sogovornika so se v oddaji osredotočili tudi na krizo v Ukrajini in odziv slovenskih politikov.

Po besedah Kadiča se je vsa politika odzvala ustrezno, predvsem predsednik države Borut Pahor, predsednik državnega zbora Igor Zorčič, v ospredju pa je zagotovo predsednik vlade Janez Janša, ta je, kot je dejal Kadič, pokazal, da Slovenija v evropskem prostoru spada med tiste, ki zmorejo prevzemati pobude. To je dokazal s pismom, ki ga je pripravil s poljskim premierjem Mateuszem Morawieckim.

Tudi preostale politične stranke so se odzvale primerno, je dejal Kadič. Mogoče je največ prahu dvignila Levica s specifičnim odzivom. V Levici so Janši in Toninu očitali, da želita mednarodno pozornost in pohvale zahodnih diplomatov in generalov, a Kadič je prepričan o nasprotnem. Pravi, da sta dobro izkoristila trenutek, "Janša s pobudo, Tonin pa z nastopom za CNN, kjer je poudaril problematično vojaško vpletanje in dejstvo, da ne smemo izgubiti pogleda na Balkan".

Tudi Nežmah je pokomentiral vojno dogajanje v Ukrajini in kot osrednjo težavo te more navedel medijsko poročanje. "Težava so veliki mediji. Edina dejstva, ki smo jih izvedeli, prihajajo od Bidna, ameriške diplomacije, Johnsona, Zelenskega, Putina. V resnici pa nismo imeli posnetka, ki bi pokazal, kaj se je tam dogajalo. Dvajsetega februarja so našteli 60 eksplozij na uro, pa tudi novembra je bilo na stotine eksplozij. Temu se reče vojna, a prej o tem ni bilo nobenega govora. V osmih letih ukrajinska vlada ni sprejela sprememb ustave, od Američanov pa so dobili dve milijardi in pol pomoči orožja. Zelenski je še pred tedni govoril, da imajo najmočnejšo vojsko in da bodo z vojsko pridobili svoje ozemlje. V obdobju, ko bi morali stvari reševati na miren način, so gradili na vojni retoriki in upali na pomoč Amerike," je pojasnil Nežmah.

"Neugodno je, ko vladne organizacije ustvarjajo kulte"

Tema tega tedna je tudi Komisija za preiskovanje korupcije (KPK), ki Zdravku Počivalšku v zvezi z nabavo zaščitne opreme očita, da je kršil integriteto. Po mnenju Kadiča bo to Počivalšku na volitvah šlo kvečjemu v prid. "Mislim, da je vse naredil tako, kot je treba. To zagotovo napeljuje na absurd. Kadar so stvari tako drastične, se znajo preobrniti."

V predvolilnem obdobju nastopijo tudi stavke sindikatov. Šolski sindikati jo napovedujejo po počitnicah. Kot je dejal Nežmah, so sindikati tudi v preteklosti grozili s stavkami proti nekaterim vladam, in dodal, da so stavke šolskega sindikata stalne, da pa se je za stavkajoče spremenila medijska gostoljubnost. Ob tem je navedel Niko Kovač in dodal, da je za medije zelo zanimivo, ko predstavnik kakšne nevladne organizacije izreče nekaj stavkov. Kar je pri tem najbolj neugodno, je, da ustvarjajo kulte, je poudaril.

Pri tem se moramo vprašati preprosto vprašanje, je dejal Kadič. "Zakaj rečemo, da je politika k****? Ko nekaj prodajamo, nagovarjamo čustva, k**** racionalno prodaja, išče denar za nekaj, kar mora čustveno prodati. V politiki gre za hladne interese, ki jih je treba ljudem prodati na čustveni ravni. Nevladniki so narejeni za to, tako kot so bili nekoč sindikati."