"Predvsem mislim, da sem podcenjeval časovno potratnost te funkcije, sicer pa je v redu. Med oddajo in mojim delom na RTV ni nobenega konflikta interesov in zakon o RTV je jasen, ne velja samo za predsednika programskega sveta, ampak za vse člane. Člani ne smejo biti zaposleni na televiziji, sam pa sem zaposlen na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. To vedno s ponosom povem, ker je to fakulteta, ki je naredila enega od največjih napredkov v zadnjih petih ali desetih letih. Na to sem izjemno ponosen, tam je moja služba," je v oddaji Ura moči povedal politični komentator Peter Gregorčič, ki je nedavno zasedel mesto predsednika programskega sveta RTV.

"Nepoklicno opravljam vlogo predsednika programskega sveta RTV kot tudi komentatorsko vlogo. Komentator sem zaradi tega, ker želim s svojimi nastopi prispevati k pluralnosti javnih mnenj. Tudi v programski svet sem bil izvoljen na pobudo civilne družbe, tako so tudi številni svetniki, ko sem vlogo predsednika večkrat zavrnil, saj sem vedel, da je časovno potratna, prihajali k meni prav zaradi javnih nastopov in povedali, da želijo na tem mestu nekoga, ki zna stvari povedati na objektiven in prijazen način, četudi je kdaj treba stvari povedati naravnost. Zato bom tak tudi ostal in bom obdržal komentatorsko vlogo," je še dodal Gregorčič.

"Razumem zakon in če bi bilo karkoli narobe, v pravni državi o tem odločajo sodišča," je o konfliktu interesov še dodal Gregorčič.

O Sava Hotelih

"Pri tem se kaže še ena dvoličnost te politične opcije, spomnimo se, da zelo radi vpijejo, da politika ne sme pritiskati na gospodarstvo ali na državno gospodarstvo, in zato je politika v resnici ustanovila SDH, ki naj to upravlja. Zdaj pa prav ti politiki izvajajo izjemen politični pritisk na upravo SDH, da uveljavi predkupno pravico. Volitve se bližajo in kot zunanjemu opazovalcu te zgodbe se mi zdi, da so takrat vse to prodali skladu York za približno 25 milijonov evrov, zdaj pa želijo teh 13 milijonov evrov unovčiti za predvolilno kampanjo," je o željah ene politične opcije povedal Gregorčič.

"Pri tem sta zanimivi dve stvari, na primer skovanka 'turistični biseri' in nacionalni interes, za zgodbo katerega vemo, kako se je končala. Turizem je bil že takrat ena od strateških panog in ne vem, zakaj se je takratna vlada leta 2015 odločala za prodajo, nimam racionalnega odgovora, razen tega, da je šlo za neke vrste provizij," je povedal Miran Videtič.

Več si lahko pogledate v posnetku.

Izbranka opozicije, ki bo pomagala rušiti desnosredinsko opcijo

"Ta makedonski model se je nekako preslikal v slovensko družbo, kjer se odprta družba bojuje proti nekemu novemu suveronistu, kot je Janša. To je pravzaprav evropska borba. Nika Kovač je izbranka opozicije, da bo odigrala to vlogo opozicije proti tej vladi," ugotavlja Videtič. "Pomagala bo rušiti desnosredinsko opcijo, in tudi če bo vlada levosredinska, ne bo na koncu prevzela nobene odgovornosti. Ni pošteno, da nevladne organizacije poskušajo vplivati na politiko in pomagati le enemu političnemu polu, naj skrbijo za moralo in etiko," je še dodal.

"Kapital, ki ga je ustvarila okoli referenduma (referendum o vodi), bo zdaj poskušala unovčiti. Razkrila je, da bo z Inštitutom 8. marec vplivala na politično tekmo, kar je povsem legitimno, in podpirala stranke, ki ne bodo šle v vlado z Janezom Janšo," je razložil Gregorčič.

Več v posnetku.

O anketah javnega mnenja

"Če nobena izmed manjših strank prej medijsko ne ugasne, je odvisna tudi naslednja vlada. Osebno anketam ne verjamem, saj menim, da je njihov namen ustvarjanje javnega mnenja," je med drugim povedal Gregorčič.

"Na desnici so odprti za povezovanje, zato je moral Golob reči, da je dobil podporo Milana Kučana in se mu bodo odprla medijska in finančna vrata, celo koalicijo je označil za fašistoidno," je še dodal.

"Ker pa verjetno niti to ni dovolj, obstaja še tretja varovalka, da bodo pri Golobu stare sile in omrežja sestavljali vsaj del kandidatnih list," je poudaril Videtič.