Lani je kombinacija TV-oddaje in podkasta Prvič na RTV Slovenija navdušila mlade in razburkala del konzervativne javnosti. Letos se mladinska oddaja vrača z novim konceptom in serijo dogodkov v živo, fokus oddaj pa je na prijateljstvu med mladimi.

Nova sezona Prvič namesto klasičnega televizijskega polurnega formata uvaja nov koncept s kratkimi, tri do štiri minute dolgimi prispevki, ki so predvajani na TV Slovenija v terminih za mladinske oddaje bodisi posamično bodisi po več hkrati. A čeprav je televizija še vedno najbolj etabliran medij, so ti kratki klipi jasno mišljeni za predvajanje na mobitelih, kjer mlada ciljna publika tako ali tako konzumira večino medijev.

Osebne izkušnje in razmišljanja

Medtem ko je prva sezona kombinirala studijski pogovor z znano osebo (Domen Valič, Tina Vrbnjak, Lina Akif, Leopold I., Jurij Zrnec …) o njegovih oziroma njenih mladostniških izkušnjah s pogovori s skupinami mladih, se nova sezona osredotoča zgolj na mlade. Avtorici Neža Prah Seničar in Urška Henigman sta se srečevali z mladimi v mladinskih klubih po vsej Sloveniji in posneli zares pristne in iskrene pogovore.

Koncept pogovora z mladimi je podoben tistemu iz prve sezone. Mladi izvlečejo listke z vprašanji o prijateljstvu, družini, sprejemanju drugačnosti, družbenih omrežjih in celo religiji, nakar z loparji s kljukico ali križcem najprej "izglasujejo" mnenje, nato pa ga razložijo. Vprašanja vključujejo osebne izpovedi, kot "Ali si bil_a kdaj izločen_a?", pa tudi bolj splošne, kot denimo "Ali sta fant in punca lahko prijatelja, če sta oba strejt?". V zelo sproščenem vzdušju delijo osebne izkušnje in razmišljanja.

Dogodki v živo in koncerti po vsej Sloveniji

Avtorici sta bili v Murski Soboti, Kamniku, Idriji, Krškem, Črnomlju, Kočevju, Velenju, Slovenskih Konjicah, Radovljici in Kopru in v vsakem kraju posneli kratek segment, ki je obenem vabilo za dogodke v živo. Ti bodo sledili v teh istih krajih od konca septembra in ponudili mladim možnost druženja, izmenjave izkušenj in poslušanja dobre glasbe. V vsaki kratki oddaji je namreč med gosti tudi po ena mlada glasbena skupina, ki bo nato na dogodku nastopila v živo. Te dogodke bodo posneli in predvajali na Radiu Slovenija in spletnem portalu Skit.

Nobenega dvoma ni, da se RTV Slovenija, tako kot mnoge TV hiše po vsem svetu, sooča z različnimi težavami in izzivi, predvsem pri dosegu mladih generacij, a projekti, kot je Prvič, dokazujejo, da imajo vizijo in ambicijo ostati relevantni. Ne le v smislu gledanosti, temveč predvsem v smislu širše družbene funkcije, ki jo nosi nacionalni program. Prvič ponudi neolepšan vpogled v življenje in razmišljanje mladih, brez filtrov in brez predsodkov, kar je odlična izkušnja tako za najstnike, ki lahko spoznajo, kako različni so ljudje po vsej državi, kakor tudi za starše, ki dobijo uvid v njihova razmišljanja in iztočnice za pogovore s svojimi otroki.

Ali je oddaja Prvič prijateljstvo vredna ogleda?

Če ste najstnik ali imate najstnike v družini, je ogled Prvič zelo priporočljiv, sploh skupaj z njimi. To je odlična iztočnica za pogovore o temah, na katere mnogi starši ne bi niti pomislili, najstniki pa o njih morda ne bi samoiniciativno spregovorili s starši. Nekatere vključene teme v drugih sezoni lahko zbudijo neprijetne občutke ali celo travme (denimo izključevanje), kar tudi vidimo pri nekaterih sodelujočih, vendar je oddaja naravnana izredno pozitivno ter usmerjena v iskanje rešitev in dialog. Če nimate stikov z najstniki, pa je to dober način, kako izvedeti več o tej generaciji.

Več o lanski, prvi sezoni oddaje Prvič: