A. P. K.

Pevka Alya pokazala svoj sanjski dom

Alya in Luka Jošovc | Pevka Alya je s partnerjem Luko Jošovcem ekskluzivno za oddajo Ambienti pokazala svoje moderno domovanje. | Foto Posnetek zaslona/Ambienti

Pevka Alya je s partnerjem Luko Jošovcem ekskluzivno za oddajo Ambienti pokazala svoje moderno domovanje.

Foto: Posnetek zaslona/Ambienti

Pevka Alya je v nedavni epizodi televizijske oddaje Ambienti pokazala svoj novi dom, ki sta ga s partnerjem gradila dve leti. Kasneje je na družbenih omrežjih delila vrsto fotografij, ki razkrivajo tako notranjost kot zunanjost čudovitega domovanja, katerega notranjost sta oblikovala s partnerjem.

Vrata doma, ki leži v Zgornji Savinjski dolini in od koder se odpira čudovit pogled na Mozirje, sta voditelju oddaje Ambienti Boštjanu Romihu odprla pevka Alya (Alliya Omladič) in njen partner Luka Jošovc, sicer bobnar in vodja njene spremljevalne zasedbe.

Več o domovanju si poglejte v prispevku:

Voditelju sta lastnika hiše zaupala, da sta si želela pridih Dalmacije. Glasbenika sta poudarila, da sta glavni navdih iskala prav v Sredozemlju in Dalmaciji. "Na neki način sva želela Dalmacijo pripeljati tudi v Slovenijo, čeprav zelo uživava v tem okolju, kjer živiva," je v oddaji povedala Alya.

Pevka je povedala, da jima je všeč avtohtona arhitektura, a hkrati obožujeta kamen, les, beton in zelenje, ki sta jih zato vključila v domovanje. Alya je razkrila, da so se na parceli, kjer danes stoji njuna hiša, včasih pasli konji njenih staršev, ker sama prihaja iz športne družine. Oče jo je ob rojstnodnevni obletnici presenetil ter ji podaril parcelo in vlogo za stavbno zemljišče, na katerem danes stoji sanjsko domovanje, pred katerim se ob čudovitem pogledu na Mozirje zrcali tudi bazen.

Alya je fotografije domovanja delila tudi na svojem profilu na Instagramu in ob tem zapisala: "Moja strast slabi dve leti."

Zaradi spomeniškega varstva so morali pri gradnji upoštevati nekaj smernic

Alyin partner Luka Jošovc je povedal, da so morali pri gradnji zaradi bližine cerkve in s tem spomeniškega varstva upoštevati nekaj smernic.

Hiša je zgrajena v dveh nadstropjih, zadnja stena je iz armiranega betona, zgornje nadstropje pa je zgrajeno klasično v masivni gradnji. Kot sta povedala lastnika, sta pri načrtovanju zunanje podobe ter ogrodja hiše sodelovala s projektantko in arhitektom, urejanja interjerja pa sta se kot zanesenjaka lotila sama.

Kuhinja in nekatere omare delo domačih obrtnikov, veliko kosov pohištva naročila iz tujine

V oddaji sta razkrila, da sta veliko kosov opreme in pohištva zaradi posebnosti naročila iz tujine, kuhinja in nekatere omare pa so delo domačih obrtnikov. Poleg modernega videza in pohištva domovanje glasbenikov krasi 100-kilogramski lestenec na stopnišču, ki so ga sestavili po delih. Pri vhodnih vratih sta se lastnika odločila za hrastov les, ki je vpet v jeklen okvir. Slike v njunem domu so delo pevke Alye. Ker lastnika kot glasbenika ne moreta brez glasbil, številna od teh krasijo moderno hišo: poleg klavirja oziroma pianina, ki ga je Alyi podarila prijateljica Martina Švab, so tu še kitare, ukulele, cajon in seveda bobni.

