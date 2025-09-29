Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

29. 9. 2025
12.14

Alya prvič javno pokazala partnerja

Alya, pevka | Alya je za eno izmed prihajajočih oddaj Ambienti skupaj s partnerjem odprla vrata svojega doma. | Foto Neo Visuals/Jaka Bizjak

Alya je za eno izmed prihajajočih oddaj Ambienti skupaj s partnerjem odprla vrata svojega doma.

Foto: Neo Visuals/Jaka Bizjak

Pevka Alya je znana po tem, da zasebnega življenja v javnosti ni nikoli pretirano izpostavljala, šele pred kratkim je v Spotkastu o dolgoletnem partnerju sploh prvič spregovorila. Zdaj pa je za prihajajočo oddajo Ambienti naredila izjemo, saj sta skupaj s partnerjem pred kamerami odprla vrata svojega doma.

Alya je pred kratkim na družbenih omrežjih objavila fotografijo, ki napoveduje eno od prihodnjih epizod oddaje Ambienti, za katero sta s partnerjem odprla vrata svojega doma. "Posneli smo oddajo Ambienti. Meni je to ena najljubših oddaj, vedno prekratkih, haha. Kdaj bo na sporedu, sporočim kmalu! Komaj čakam!" je zapisala ob fotografiji, na kateri so ob njej voditelja oddaje in njen dolgoletni partner Luka Jošovc (skrajno desno), sicer bobnar in vodja njene zasedbe.

Februarja je Alya, ki je pred kratkim s koncertom zaznamovala 25 let glasbene poti, ob izdaji ljubezenske pesmi Tvoja razkrila tudi, kakšen je njen dolgoletni partner. Za revijo Lady je povedala, da sta si precej različna, saj je ona zelo živahna, on pa umirjen, a se dobro dopolnjujeta, saj imata rada iste stvari. "Denimo, prav v zadnjem obdobju, ko sva opremljala hišo, se je še enkrat izkazalo, da so nama všeč iste stvari, da imava podoben pogled," je takrat dejala.

Svojo ljubezensko zgodbo pišeta že več kot dve desetletji

Dodala je, da jo partner pogosto spremlja na koncertih ter da razume, da je glasba njeno življenje in navsezadnje vir preživetja, zato nikoli nima ljubosumnih izpadov. "Ko enkrat pride do tega, je to znak, da v razmerju nekaj ni v redu. Najino življenje uspešno krmariva že dve desetletji in medtem se nisva niti enkrat razšla, zveza je trdna in nama pisana na kožo," je še povedala.

Marca pa je Alya v Siolovem podkastu Spotkast povedala tudi, kaj ji je v razmerju najpomembnejše. "Spoštujem drugačno mnenje in ga sprejemam. Največji dejavnik v zvezi pa je spoštovanje. Če imaš spoštovanje do sočloveka, potem si želiš dobre komunikacije, želiš si kompromisov in ni ti jih težko sprejemati," je povedala ter dodala, da razmišlja tudi o naraščaju in materinski vlogi.

