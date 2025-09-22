Poletje pri Nataliji Verboten še ni reklo zadnje: "Vse je enkrat prvič"

Natalija Verboten je delila fotografije skoraj jesenskega kopanja v še vedno toplem morju, kjer se je, kot je zapisala, prvič kopala tako pozno poleti.

Pevka in estradnica Natalija Verboten je svojim oboževalcem s fotografijama v kopalkah poslala pozdrave iz zadnjega poletnega kopanja v toplem Jadranskem morju. "Vse je enkrat prvič – še nikoli se 21. septembra nisem kopala v morju in je super! Pošiljam vam morske pozdrave in upam, da ste tudi vi lepo preživeli konec tedna!" je zapisala Verboten in objavi pripela dokazni fotografiji iz vode.

Številni njeni oboževalci in oboževalke so njen podvig pozdravili ter tudi sami delili fotografije svojega poznopoletnega dopusta, nekateri pa so zapisali tudi datume, ko so v preteklosti sami skočili v morje.

Ena izmed njih je zapisala, da se je zadnjič v morju kopala celo 8. novembra, druga pa 24. oktobra. Zadnji je Verboten v komentarju čestitala in odgovorila, da sama zase ne ve, ali bi za tak podvig oktobra zbrala dovolj poguma.

