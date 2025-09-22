Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
12.12

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
pevka jesen temperature Jadransko morje morje kopanje kopalke Uživajmo poletje Uživajmo poletje poletje Natalija Verboten

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 12.12

26 minut

Poletje pri Nataliji Verboten še ni reklo zadnje: "Vse je enkrat prvič"

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Natalija Verboten, poletje | "Vse je enkrat prvič," je ob fotografijah iz morja zapisala pevka Natalija Verboten. | Foto Facebook/Natalija Verboten

"Vse je enkrat prvič," je ob fotografijah iz morja zapisala pevka Natalija Verboten.

Foto: Facebook/Natalija Verboten

Natalija Verboten je delila fotografije skoraj jesenskega kopanja v še vedno toplem morju, kjer se je, kot je zapisala, prvič kopala tako pozno poleti.

Pevka in estradnica Natalija Verboten je svojim oboževalcem s fotografijama v kopalkah poslala pozdrave iz zadnjega poletnega kopanja v toplem Jadranskem morju. "Vse je enkrat prvič – še nikoli se 21. septembra nisem kopala v morju in je super! Pošiljam vam morske pozdrave in upam, da ste tudi vi lepo preživeli konec tedna!" je zapisala Verboten in objavi pripela dokazni fotografiji iz vode.

Številni njeni oboževalci in oboževalke so njen podvig pozdravili ter tudi sami delili fotografije svojega poznopoletnega dopusta, nekateri pa so zapisali tudi datume, ko so v preteklosti sami skočili v morje.

Ena izmed njih je zapisala, da se je zadnjič v morju kopala celo 8. novembra, druga pa 24. oktobra. Zadnji je Verboten v komentarju čestitala in odgovorila, da sama zase ne ve, ali bi za tak podvig oktobra zbrala dovolj poguma.

Oglejte si še:

Tina Maze
Sportal Tina Maze po uspešno izvedenem taboru z mladimi z družino uživa na morju
Billy Ray Cyrus; Elizabeth Hurley
Trendi Šestdesetletna igralka Elizabeth Hurley se v bikiniju poslavlja od "najboljšega poletja"
Miša Molk
Trendi Miša Molk pošilja poletne pozdrave in pesem
pevka jesen temperature Jadransko morje morje kopanje kopalke Uživajmo poletje Uživajmo poletje poletje Natalija Verboten
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.