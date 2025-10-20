Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Republiški sklad oddal 96 javnih najemnih stanovanj

Stanovanjski sklad je na podlagi junijske ponudbe, na katero je prispelo 1.005 popolnih prijav, od 110 stanovanj na voljo oddal 96 stanovanj. Največ novih najemnikov je v Ljubljani in Mariboru, neoddana so ostala stanovanja med drugim na Koroškem ter v Šoštanju in Črnomlju. Sedeminosemdeset najemnikov prvič rešuje stanovanjsko vprašanje.

Kot so danes sporočili s sklada, so 9. oktobra izvedli izbor novih najemnikov, ki so oddali prijavo za najem stanovanja iz ponudbe, ki je bila odprta od 13. do 27. junija letos. Na voljo je bilo 110 najemnih stanovanj, in sicer 22 v Ljubljani, 15 v Mariboru, sedem v Borovnici, po pet v Kopru, Kranju in Trbovljah, po štiri v Črnomlju, Mežici, Slovenj Gradcu in Šoštanju, po tri v Mozirju, na Ravnah na Koroškem in v Vipavi, po dve v Celju, Cerknici, Gornji Radgoni, Novem mestu, Murski Soboti, na Prevaljah, v Sv. Ani v Slovenskih goricah in Slovenski Bistrici ter po eno v Brežicah, na Jesenicah, Kozini, v Podčetrtku, Podgradu, Rogašovcih, Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah, Štorah in Tržiču. Pri izboru so upoštevali 1.005 popolnih prijav.

Dodelili so 96 stanovanj. Neoddana so ostala štiri stanovanja v Mežici, po dve v Šoštanju in Črnomlju ter po eno na Prevaljah, v Murski Soboti, Sv. Ani, Trbovljah, Rogaški Slatini ter na Ravnah na Koroškem.

Za najemnike so bili izbrani trije najemniki denacionaliziranih stanovanj, 58 mladih družin, 11 družin z otroki, tri družine s starejšimi otroki, 11 mladih oseb, tri gibalno ovirane osebe ter sedem oseb, ki ne spadajo v prednostne kategorije. Med 96 izbranimi najemniki je 87 takšnih, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.

Podpis pogodbe na daljavo

Izbrani najemniki bodo imeli možnost podpisa najemne pogodbe na daljavo s pomočjo digitalnega potrdila ali možnost podpisa pri notarju. Pred prevzemom stanovanja bodo morali poravnati tudi varščino v višini šestih mesečnih najemnin, v kar se všteje tudi znesek za resnost v višini 500 evrov za najeto stanovanje.

Sklad bo neizbranim prosilcem znesek v višini 500 evrov, vplačan ob prijavi, vrnil v petih delovnih dneh, je sporočil.

