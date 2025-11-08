Zadnji živeči otrok družine von Trapp še vedno pomaga voditi družinsko letovišče v gorah Nove Anglije – majhen košček Avstrije, ki ga je navdihnil legendarni muzikal The Sound of Music (Moje pesmi, moje sanje).

Po tem, ko je družina von Trapp med drugo svetovno vojno pobegnila iz nacistično zasedenega Salzburga, so se naselili v mestu Stowe v goratem Vermontu, piše BBC. Tam je Johannesova mati, slavna Maria von Trapp, leta 1942 kupila zapuščeno kmetijo, ki jo je sčasoma spremenila v prijetno gostišče, obdano z razgledi, ki so jih spominjali na domače Alpe. "Pogleda ne moremo poustvariti, hišo pa lahko popravimo," naj bi takrat dejala Maria.

Letos družina praznuje 75. obletnico Trapp Family Lodge, ki danes obsega več kot tisoč hektarjev površin z gozdovi, pašniki, pohodniškimi potmi, pivovarno in smučarskim centrom. Prav Johannes je bil tisti, ki je v 60. letih odprl prvi komercialni center za tek na smučeh v Severni Ameriki, kar je Vermontu prineslo tudi naziv 'vzhodna smučarska prestolnica'.

Družinska tradicija živi naprej

Johannes svoj čas danes deli med Vermontom in rančem v Novi Mehiki, vsakodnevno upravljanje pa je prevzela njegova hči Kristina von Trapp Frame z možem. Gostišče ohranja avstrijsko tradicijo, od alpskega arhitekturnega sloga in kavarne z jabolčnim zavitkom do lastne pivovarne, kjer varijo pivo po avstrijskem vzoru.

Čeprav je družina svetovno znana po filmski zgodbi, v gostišču ni uradnih podob iz filma. Pravice ima namreč Disney, zato tam ne boste našli Julije Andrews ali filmskih pesmi, temveč raje spomine na resnično zgodbo Trapp Family Singers – glasbene družine, ki je po selitvi v ZDA dve desetletji nastopala po svetu.

Letos družina praznuje 75. obletnico Trapp Family Lodge, ki danes obsega več kot tisoč hektarjev površin z gozdovi, pašniki, pohodniškimi potmi, pivovarno in smučarskim centrom. Foto: Shutterstock

"Film vidim kot neko vzporedno vesolje naše družine," pripoveduje Kristina. "Ljudem pomaga razumeti del naše zgodbe, čeprav so v njem imena, pesmi in kraji drugačni."

Kljub temu obiskovalci v Vermont prihajajo prav zaradi nostalgije, ki jo vzbudi The Sound of Music. Nekateri jočejo, drugi poimenujejo svoje otroke, in celo pse, po junakih iz filma.

Košček Avstrije v središču Nove Anglije

Maria von Trapp je po prihodu v Vermont življenje na kmetiji sprejela z nalezljivo energijo in odločnostjo. Njena vizija je ostala živa tudi po požaru leta 1983, ko je Johannes obnovil in razširil posestvo. Gostišče danes ponuja kombinacijo gorskega turizma, kulinarike in kulture, pravi košček Avstrije v ZDA.

Slavna Maria von Trapp je leta 1942 kupila zapuščeno kmetijo, ki jo je sčasoma spremenila v prijetno gostišče, obdano z razgledi, ki so jih spominjali na domače Alpe. Foto: Shutterstock

Zanimanje za družino von Trapp pa ne pojenja niti v Evropi. Kristina se je letos vrnila v Salzburg, kjer so ob 60. obletnici filma Moje pesmi, moje sanje odprli razstavo v znamenitem hotelu Schloss Leopoldskron, kjer so nekoč snemali prizore filma. Leta 2026 pa bo v Schloss Hellbrunn odprt prvi muzej, posvečen zgodbi družine von Trapp.

Čeprav je resnična zgodba precej manj pravljična od hollywoodske, ostaja enako ganljiva. Družina ni prečkala gora peš, kot v filmu, temveč se je z vlakom odpravila v Italijo in nato z ladjo v ZDA. Tam so začeli znova, z glasbo, delom in vizijo, ki še danes živi v gorah Vermonta.

"Ko sem obiskala gostišče, sem imela občutek, da sem v pravem alpskem domu," je povedala obiskovalka iz Teksasa Kathleen Ditter. "Kar so ustvarili, je neverjetno. Maria von Trapp je bila resnično vizionarka."