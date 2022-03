SD in Stranka mladih podpisali sporazum o sodelovanju

Stranka mladih – Zeleni Evrope (SMS) in SD sta danes podpisali sporazum o sodelovanju. V njem sta se predsednica SD Tanja Fajon in predsednik SMS Igor Jurišič zavezala, da bosta stranki med drugim sodelovali pri reševanju podnebne in okoljske krize, zagotavljanju pravičnega zelenega prehoda ter zaščiti narave in naravnih virov.