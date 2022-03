Razkrito: kje bodo kandidirale posamezne stranke in liste

Gre za kandidatne liste, ki pa še niso potrjene, saj postopek preizkusa zakonitosti vloženih list kandidatov še poteka, so pri posredovanju seznama zapisali pri DVK.

1. VOLILNA ENOTA KRANJ:

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (NSi) SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (SNS) DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA SOCIALNI DEMOKRATI (SD) DOMOVINSKA LIGA - DOM PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE ZA LJUDSTVO SLOVENIJE (ZLS) NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA GIBANJE SVOBODA NAŠA DEŽELA, stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC (ND) STRANKA ALENKE BRATUŠEK (SAB) LEVICA LISTA MARJANA ŠARCA (LMŠ) POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS) VESNA – zelena stranka ZOS – ZAVEZNIŠTVO OSVOBODIMO SLOVENIJO (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija - ZSi in Stranke slovenskega naroda - SSN) NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA LISTA BORISA POPOVIČA – DIGITALIZIRAJMO SLOVENIJO (LBP)

2. VOLILNA ENOTA POSTOJNA:

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (NSi) SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (SNS) NAŠA DEŽELA, stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC (ND) DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SOCIALNI DEMOKRATI (SD) NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA ZA LJUDSTVO SLOVENIJE (ZLS) PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE STRANKA ALENKE BRATUŠEK (SAB) DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA GIBANJE SVOBODA LEVICA LISTA MARJANA ŠARCA (LMŠ) SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS) POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) DOMOVINSKA LIGA – DOM VESNA – zelena stranka NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA LISTA BORISA POPOVIČA – DIGITALIZIRAJMO SLOVENIJO (LBP) ZOS – ZAVEZNIŠTVO OSVOBODIMO SLOVENIJO (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija - ZSi in Stranke slovenskega naroda - SSN) LISTA BORISA POPOVIČA – DIGITALIZIRAJMO SLOVENIJO (LBP)

3. VOLILNA ENOTA LJUBLJANA CENTER:

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (NSi) SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (SNS) DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA NAŠA DEŽELA stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV (DeSUS) ZA LJUDSTVO SLOVENIJE (ZLS) SOCIALNI DEMOKRATI (SD) PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE STRANKA ALENKE BRATUŠEK (SAB) NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA DOMOVINSKA LIGA - DOM LEVICA GIBANJE SVOBODA LISTA MARJANA ŠARCA (LMŠ) POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS) ZOS – ZAVEZNIŠTVO OSVOBODIMO SLOVENIJO (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija ZSi in Stranke slovenskega naroda SSN) NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA LISTA BORISA POPOVIČA – DIGITALIZIRAJMO SLOVENIJO (LBP) VESNA – zelena stranka

4. VOLILNA ENOTA LJUBLJANA BEŽIGRAD:

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (NSi) SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (SNS) DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA NAŠA DEŽELA, stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV ZA LJUDSTVO SLOVENIJE (ZLS) SOCIALNI DEMOKRATI (SD) PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA STRANKA ALENKE BRATUŠEK (SAB) DOMOVINSKA LIGA - DOM LEVICA GIBANJE SVOBODA POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) LISTA MARJANA ŠARCA (LMŠ) SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS) NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA ZOS – ZAVEZNIŠTVO OSVOBODIMO SLOVENIJO (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija - ZSi in Stranke slovenskega naroda - SSN) VESNA – zelena stranka NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA LISTA BORISA POPOVIČA – DIGITALIZIRAJMO SLOVENIJO (LBP)

5. VOLILNA ENOTA CELJE:

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (NSi) SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (SNS) DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV ZA LJUDSTVO SLOVENIJE (ZLS) PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE SOCIALNI DEMOKRATI (SD) DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA NAŠA DEŽELA, stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA STRANKA ALENKE BRATUŠEK (SAB) GIBANJE SVOBODA LEVICA LISTA MARJANA ŠARCA (LMŠ) DOMOVINSKA LIGA - DOM POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS) VESNA – zelena stranka NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA LISTA BORISA POPOVIČA – DIGITALIZIRAJMO SLOVENIJO (LBP)

6. VOLILNA ENOTA NOVO MESTO:

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (NSi) SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (SNS) DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV ZA LJUDSTVO SLOVENIJE (ZLS) SOCIALNI DEMOKRATI (SD) NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA STRANKA ALENKE BRATUŠEK (SAB) NAŠA DEŽELA stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE GIBANJE SVOBODA DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA DOMOVINSKA LIGA - DOM LEVICA POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) LISTA MARJANA ŠARCA (LMŠ) SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS) VESNA – zelena stranka NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA LISTA BORISA POPOVIČA – DIGITALIZIRAJMO SLOVENIJO (LBP)

7. VOLILNA ENOTA MARIBOR:

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (NSi) SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (SNS) DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV NAŠA DEŽELA, stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC ZA LJUDSTVO SLOVENIJE (ZLS) DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA SOCIALNI DEMOKRATI (SD) NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE LISTA MARJANA ŠARCA (LMŠ) STRANKA ALENKE BRATUŠEK (SAB) GIBANJE SVOBODA LEVICA SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS) POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) VESNA – zelena stranka DOMOVINSKA LIGA – DOM ZOS – ZAVEZNIŠTVO OSVOBODIMO SLOVENIJO (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija - ZSi in Stranke slovenskega naroda - SSN) NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA LISTA BORISA POPOVIČA – DIGITALIZIRAJMO SLOVENIJO

8. VOLILNA ENOTA PTUJ:

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (NSi) SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (SNS) DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV ZA LJUDSTVO SLOVENIJE (ZLS) DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA SOCIALNI DEMOKRATI (SD) PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE NAŠA DEŽELA, stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC LISTA MARJANA ŠARCA (LMŠ) STRANKA ALENKE BRATUŠEK (SAB) LEVICA GIBANJE SVOBODA POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS) DOMOVINSKA LIGA - DOM ZOS – ZAVEZNIŠTVO OSVOBODIMO SLOVENIJO (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija - ZSi in Stranke slovenskega naroda - SSN) VESNA – ZELENA STRANKA NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA LISTA BORISA POPOVIČA – DIGITALIZIRAJMO SLOVENIJO

9. VOLILNA ENOTA KOPER:

Kandidaturi za poslanca pripadnika italijanske narodne skupnosti

MAURIZIO TREMUL FELICE ŽIŽA

10. VOLILNA ENOTA LENDAVA:

Kandidature za poslanca pripadnika madžarske narodne skupnosti

OTTO MOČNEK dr. MIHAEL KASAŠ FERENC HORVATH

Kdo kandidira s pomočjo poslancev?

Pri DVK so tudi priložili seznam strank in list, ki so pogoje za nastop na parlamentarnih volitvah izpolnile s podpisi poslancev in ne državljanov. Stranke in liste so potrebovale vsaj tri podpise poslancev, da so izpolnile pogoj.

1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS,

2. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS,

3. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI,

4. STRANKA ALENKE BRATUŠEK,

5. SOCIALNI DEMOKRATI – SD,

6. LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA,

7. LEVICA,

8. POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS).