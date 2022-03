Ustavno sodišče ne bo odločalo o (proti)ustavnosti Levice in SD

Za zavrnitev so glasovali sodniki Rajko Knez, Marijan Pavčnik, Rok Čeferin, predsednik Matej Accetto ter sodnici Katja Šugman Stubbs in Špelca Mežnar. Proti zavrnitvi so glasovali sodniki Rok Svetlič, Marko Šorli in Klemen Jaklič.

Pritrdilno mnenje sta spisali Šugmanova in Mežnarjeva, odklonilna mnenja pa sodniki Svetlič, Šorli in Jaklič. Šesterica je pobudo označila za očitno neutemeljeno in na podlagi očitne neutemeljenosti ocenila, da ni potrebna javna obravnava.

Trije sodniki so v ločenih mnenjih zapisali, da bi sodišče moralo razpisati javno obravnavo, na kateri bi se razčistilo, ali se SD in Levica od nekdanjega komunističnega režima distancirata, Levica pa bi pojasnila, ali stoji za programom, s katerim se zavzema za razlastitev podjetij in posameznikov.

Vili Kovačič je odločbo po kurirju prevzel danes. Že v pobudi je napovedal pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice, če ustavno sodišče ne izvede javne obravnave, ki jo za tovrstne postopke zahtevajo akti Sveta Evrope.