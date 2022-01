Se bosta SD in Levica distancirali od klanjanja komunizmu?

Ustavno sodišče je ta teden pozvalo SD in Levico, da odgovorita na pobudo Vilija Kovačiča in Luke Perša za prepoved delovanja strank Levica in SD na podlagi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je potrdila prepovedi stranke, ki se v Romuniji ni distancirala od komunizma. Pobude za prepoved strank SD in Levice ustavno sodišče ni po hitrem postopku zavrglo kot neutemeljene, kar so upali predvsem zagovorniki prejšnjega totalitarnega režima.

Zgodilo se je drugače. Že po dveh tednih so sodniki pobudo poslali Levici in SD in jima ponudili možnost, da se opredelita do klanjanja spomeniku Borisa Kidriča, izjav Mihe Kordiša o nacionalizaciji zasebne lastnine in drugih ravnanj, ki po mnenju pobudnikov kažejo, da se stranki in njeni predstavniki niso distancirali od komunizma.

Da je ključno, ali sta se stranki od teh ravnanj posameznikov distancirali, je na twitterju poudaril tudi pravnik Saša Zagorc. "Če se je stranka distancirala od izjav Mihe Kordiša, da je kapitaliste z bajoneti treba sterat v morje, izjav ne moremo pripisati stranki," je časopis Delo povzel mnenje Zagorca.

Se bo Tanja Fajon distancirala od Borisa Kidriča?

SD pa je v težkem položaju. Od klanjanja Kidričevemu spomeniku, ki mu je sledila vidno ponižna in prestrašena ritenska hoja predsednikov SD Tanje Fajon in Dejana Židana, se bo stranka težko distancirala. Zaradi objave tega posnetka klanjanja v Utripu in ritenske hoje, so najbrž iz SD z veliko jezo poskušali diskreditirati avtorja Utripa Jožeta Možino. Hudo nenavaden posnetek si lahko ogledate tudi med tviti predsednika SDS in premiera Janeza Janše:

Nekdaj so samo iz avdienc pri cesarjih hodili nazaj ritensko. 😀

V 21 stoletju @tfajon @ZidanDejan in najbolj ponosni naslednik diktature to počnejo izpred kipa Kidriča, ki niti en sam dan ni bil na oblasti kot izvoljen politik. Eden najbolj grotesknih prizorov časa. https://t.co/JLYY4FX8pQ — Janez Janša (@JJansaSDS) January 9, 2022

Tudi Levica se težko kar distancira od svojega uradnega "združitvenega" programa in objav na uradni spletni strani. Denimo od te:

Doslej se stranki od zločinskega režima in stranke, ki je tudi pravna predhodnica ene od njiju, nista jasno distancirali. V parlamentu sta tudi večkrat zavrnili potrditev evropske deklaracije, ki zavrača vse tre totalitarizme: fašizem, nacizem in komunizem. Sedaj bosta imeli stranki po mnenju več pravnih strokovnjakov možnost, da se jasno opredelita do preteklosti, kar je pomembno pred volitvami aprila letos. Stranke, ki niso sposobne obsoditi fašizma, nacizma in komunizma, so sporne.

Poziv Ustavnega sodišča nakazuje, da je pobuda popolna in dovolj utemeljena, da bo sodišče poglobljeno obravnavalo navedbe obeh strani. Reakcija sodišča je bila hitra, ni pa gotovo, ali bo naše sodišče, ki ne velja za hitro, Kovačičevo pobudo rešilo pred volitvami. S tem bi lahko preprečilo situacijo, ki se je zgodila leta 1957 v Nemčiji, ko je ustavno sodišče prepovedalo Komunistično stranko po volitvah in stranka je izgubila že osvojene sedeže. V sistemu ustavnega sodišča pobudo zdaj prikazujejo tako:

Bo javna obravnava na Ustavnem sodišču?

Ko bo sodišče prejelo odgovora strank, bi lahko izvedlo tudi javno obravnavo, ker gre za pomembno javno vprašanje o protiustavnem delovanju političnih strank. Po sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice imajo pri tovrstnih postopkih stranke postopka pravico do zaslišanja nasprotnih strank in prič.

Lahko torej pride do ponovitve situacije z marca 2018, ko je Vili Kovačič zahteval in dobil prvo javno sodno obravnavo o referendumu ter na Vrhovnem sodišču kot pričo zaslišal predsednika vlade Mira Cerarja. Sodišče je Kovačiču pritrdilo in referendum o drugem tiru razveljavilo, Miro Cerar pa je nekaj ur kasneje odstopil. Zaradi tega Borut Pahor pred štirimi leti ni mogel razpisati rednih volitev, kar je nameraval. Razpisal je izredne predčasne volitve, a na datum, ki bi lahko bile že redne.

Ustavno sodišče lahko stranki izreče 'ukor pred izključitvijo'

Zakon o ustavnem sodišču omogoča tri rešitve. Po prvi sodišče odredi izbris obeh strank, kar je malo verjetno. Teoretično pa bi lahko njuno dosedanje ravnanje označilo za protiustavno in jima prepovedalo nadaljnje tovrstno delovanje. Če uporabimo žargon šolarjev, šlo bi za ukor pred izključitvijo. Po tretji možnosti, še posebej, če se bosta stranki odločno distancirali od komunizma in vodij komunistične revolucije, sodišče kršitev ne bo ugotovilo.

"To bi bilo za demokracijo v Sloveniji zelo dobro in celo zdravilno," sta v pobudi o tej možnosti zapisala Kovačič in Perš.