SD oglašuje judovsko vilo na "prestižni lokaciji in z lepim razgledom". Kaj pa cena?

"Prodamo moderno samostojno mestno vilo s svetlimi prostori in velikimi terasami v centru Ljubljane z velikim vrtom in možnostjo dodatnih parkirišč ter z lepim razgledom in na prestižni lokaciji s hitrim dostopom do peš cone, na mestno vpadnico in do avtoceste," so zapisali v oglasu.

Vila obsega 448,13 kvadratnega metra neto tlorisne površine in se nahaja na zemljišču s površino 976 kvadratnih metrov. Štirietažna vila je bila zgrajena leta 1930 in obnovljena v letih 1980 (streha), 1991 (inštalacije) in 2000 (v fasada), od leta 2022 pa se nadaljuje adaptacija celotnega objekta.

Poleg glavne stavbe se na lokaciji nahaja še pomožni objekt, ki je bil v letu 2021 v celoti obnovljen in preurejen v prostor za druženje.

Prodaja se po istem načelu kot sodna stavba

Lastništvo in dostop sta urejena, zagotavljajo v oglasu. Nepremičnina se prodaja po načelu videno - kupljeno in, kot trdijo, bremen prosta. Zanimivo je, da je po načelu videno - kupljeno zdaj že nekdanja SD-jeva ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan kupila tudi sodno stavbo na Litijski cesti.

Prek najemnine financirali stranko?

V vili trenutno domuje Inštitut 1. maj, ki sta ga ustanovila nekdanji generalni sekretar stranke Klemen Žibert in predsednica stranke SD Tanja Fajon. Inštitut za najem vile plačuje 13.500 evrov najemnine, zaradi česar so se pojavili sumi, da gre za obvodno financiranje stranke.

Sedež stranke so sicer pred kratkim iz omenjene vile preselili v središče Ljubljane na Nazorjevi ulici, kjer stranka najema prostore.

"Nacističnemu in komunističnemu odvzemu je sledil socialdemokratski nakup"

Vila na Levstikovi je bila pred drugo svetovno vojno v lasti judovske družine Moskovič. "Ta Moskovičeva vila je bila po vojni nacionalizirana. Država ni vedela, kaj z njo početi. Po denacionalizaciji, ki ni mogla biti izpeljana, ker ni bilo dedičev, je ostala v lasti nove suverene slovenske države. Stranka je svoje dotedanje premoženje izkoristila tako, da je od države kupila to vilo. To je bil dogovor, pri katerem je sodelovala tudi takratna oblast," je zgodovino vile v nedavnem nastopu v oddaji Intervju na TV Slovenija pojasnil nekdanji poslanec stranke SD Lev Kreft in dodal:

"Takrat so tudi druge stranke, ki so to zmogle, kupovale svoje prostore. Tukaj mislim, da medtem ni bilo nobenega kriminala ali česa podobnega. Se pa je rahlo neprijetno vseliti v tak prostor, ki je prestal zgodovino nacističnega odvzema, komunističnega odvzema, nato pa še socialdemokratskega nakupa. Ampak to je zdaj stvar olike v političnem prostoru. Napadalne izjave, da je to stranka storila tako, da dedičem ni vrnila judovskega premoženja, seveda ne držijo."