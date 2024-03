Judovska vila: "Nacističnemu in komunističnemu odvzemu je sledil socialdemokratski nakup"

"Rahlo neprijetno se vseliti v tak prostor, ki je dal skozi zgodovino nacističnega odvzema, komunističnega odvzema, nato pa še socialdemokratskega nakupa," je o vili na Levstikovi ulici v Ljubljani, ki je bila nekoč v lasti judovske družine Moskovič, do nedavnega pa je imela v njej sedež stranka SD, v oddaji Intervju na TV Slovenija povedal sociolog in nekdanji poslanec stranke Lev Kreft.

Kreft, ki je bil poslanec prvega slikca državnega zbora v samostojni Republiki Sloveniji, se je v pogovoru, v katerem je govoril tudi o krizi stranke SD in socialdemokracije na splošno, dotaknil tudi nakupa vile.

"Ta Moskovičeva vila je bila po vojni nacionalizirana. Država ni vedela, kaj z njo početi. Po denacionalizaciji, ki ni mogla biti izpeljana, ker ni bilo dedičev, je ostala v lasti nove suverene slovenske države. Stranka je svoje dotedanje premoženje vnovčila tako, da je kupila to vilo od države. To je bil dogovor, pri katerem je sodelovala tudi takratna oblast," je pojasnil Kreft in dodal:

"Takrat so tudi druge stranke, ki so to zmogle, kupovale naokrog svoje prostore. Tukaj mislim, da ni bilo nobenega kriminala ali česa podobnega vmes. Je pa se rahlo neprijetno vseliti v tak prostor, ki je dal skozi zgodovino nacističnega odvzema, komunističnega odvzema, nato pa še socialdemokratskega nakupa. Ampak to je zdaj stvar olike v političnem prostoru. Napadi, da je pa to stranka storila tako, da ni vrnila dedičem judovskega premoženja, to pa seveda ne drži."

Lev Kreft je bil v preteklosti tudi podpredsednik državnega zbora in kandidat za predsednika republike na predsedniških volitvah leta 2002. Foto: STA

Vilo naj bi prodali

Zaradi visokih dolgov naj bi v stranki SD sicer nameravali prodati vilo na Levstikovi. V vili trenutno domuje Inštitut 1. maj, ki sta ga ustanovila nekdanji generalni sekretar stranke Klemen Žibert in predsednica stranke SD Tanja Fajon. Inštitut za najem vile plačuje 13.500 evrov najemnine, zaradi česar so se pojavili sumi, da gre za obvodno financiranje stranke.

Janša zaradi izjav o okradeni vili moral plačati odškodnino

Prvak SDS Janez Janša je decembra 2022 stranki SD poravnal dosojeno odškodnino zaradi izjav, povezanih z lastništvom vile na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima SD svoj sedež. Po podatkih časnika Delo je stranki nakazal 12.476 evrov odškodnine z obrestmi. Prvak SDS je v zvezi z vilo v središču Ljubljane namreč zapisal: "Vsak brani svojo lastnino, četudi je ukradena vsem lastnikom električnih števcev. Tako kot judovska vila, v kateri deluje stranka SD."



Zaradi teh navedb je stranka SD na Okrajnem sodišču v Velenju vložila tožbo proti Janši, sodišče pa je konec oktobra lani izdalo zamudno sodbo in med drugim odločilo, da mora Janša na Twitterju objaviti naslednje opravičilo: "Tožena stranka, Ivan (Janez) Janša, se opravičujem tožeči stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter o tem, da SD posluje iz ukradene židovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in je SD lastništvo na njej pridobila na zakonit način," so tedaj v sporočilu za javnost navedli v stranki SD. Janši je sodišče naložilo tudi plačilo 10.000 evrov odškodnine in plačilo stroškov sodnega postopka.



Sodišče je izdalo zamudno sodbo, ker Janša ni prevzel pošiljke sodišča in posledično v 30-dnevnem roku ni odgovoril na tožbo, pri tem pa je sodišče ugotovilo, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji za izdajo zamudne sodbe. Sodišče je tožbenemu zahtevku ugodilo v celoti.



Janša se je na sodbo pritožil, a je Višje sodišče v Celju pritožbo zavrnilo in v celoti pritrdilo prvostopenjskemu sodišču. Sodba je s tem postala pravnomočna. Septembra 2022 je nato Janša sredi noči na Twitterju objavil tri fotografije sodbe velenjskega okrajnega sodišča. Na eni od njih je vsebina javnega opravičila SD, ki ga je moral po sodbi objaviti zaradi svojih zapisov.



V SD so takrat ocenili, da gre "za klavrno opravičilo, ki pravzaprav ni opravičilo". Dodatno so v izjavi za javnost zapisali, da objava opravičila jasno kaže na Janševo priznanje za izrečene laži o "ukradeni židovski vili". STA