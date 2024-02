Milijonski sanjski kredit za stanovanje. Kakšna je vloga državne sekretarke?

Prav Jazbečeva naj bi bila po neuradnih informacijah tista, ki je 5. decembra lani ministrstvo za pravosodje obvestila, da je na voljo še denar za projekte – tudi za nakup zgradbe na Litijski cesti v Ljubljani, v kateri naj bi uredili prostore za sodišča. Sama kakršno koli vmešavanje in vplivanje v operativno poslovanje banke kategorično zavrača.

Sanjski kredit?

Koliko je za stanovanje v luksuzni novogradnji Schellenburg odštel oče glavnega tajnika Socialnih Demokratov Klemna Žiberta, še ni uradno znano. Vendar je, kot razkriva zemljiška knjiga, vzel hipotekarni kredit v višini 1,32 milijona evrov. Denar je dobil od Hranilnice Lon, ki je človeku v sedmem desetletju življenja odobrila kredit za 20 let s fiksno obrestno mero 1,63 odstotka.

Vse to je razvidno iz zemljiške knjige. Ta tudi razkriva, da je kupec stanovanja za kredit zastavil dve stanovanji in dve garaži v Ljubljani.

Eno izmed stanovanj (gre za stanovanje v Zupančičevi jami z uporabno velikostjo 92 kvadratnih metrov in ki je v polovični lasti mame glavnega tajnika SD) je bilo januarja letos glede na podatke iz zemljiške knjige prodano. Po kakšni ceni, še ni jasno, njegova vrednost pa je podatkih poznavalcev ocenjena na okoli 366 tisoč evrov.

Vrednost drugega stanovanja, skupaj z dvema garažama, ki se nahaja v Spodnji Šiški, je ocenjena na okoli 400 tisoč evrov. Skupaj torej govorimo o vrednosti okoli 800 tisoč evrih.

Milijon evrov za stanovanje?

Kakšna je bila cena stanovanja v Schellenburgu, ni javno znano. Po poročanju medijev pa naj bi tako stanovanje stalo med 1,3 in 1,4 milijona evrov. Če so te ocene pravilne, pomeni, da je bil nakup skorajda v celoti ali pa celo v celoti financiran samo s kreditom.

Ali je običajna praksa Hranilnice Lon, da financira nakup stanovanja v 100-odstotni vrednosti in ga po do sedaj znanih podatkih niti ne zavaruje s hipoteko na to nepremičnino , še ne vemo, saj na pojasnila še čakamo. Kot smo izvedeli neuradno, morajo fizične osebe za nakup stanovanja s hipoteko prispevati lastna sredstva v višini najmanj od 20 do 45 odstotkov celotne vrednosti nepremičnine. Taka je vsaj praksa preostalih bank v Sloveniji.

Vprašanja sproža tudi sama višina hipotekarnega kredita. Brez poznavanja podrobnosti dogovora med kreditojemalcem in banko in le na podlagi javno dostopnih podatkov lahko sklepamo, da mora oče glavnega tajnika SD vsak mesec banki vrniti okoli šest tisoč evrov. Za glavnico in obresti kredita.

S čim se ukvarja Matjaž Žibert?

Matjaž Žibert je v javnosti precej neznana oseba in tudi ni povsem jasno, s čim se ukvarja in preživlja. Iz uradnih evidenc je razvidno, da je polovični lastnik družbe HR Adria Connect, registrirane septembra 2021. Podjetje, ki najava le enega zaposlenega, je imelo v letu 2022 zgolj 33 tisoč evrov prihodkov in ustvarilo skoraj 700 evrov izgube. Po podatkih erarja doslej ni prejelo javnih sredstev.

Žibert ima od leta 2017 tudi status samostojnega podjetnika, registriranega na domačem naslovu, iz nekaj oglasov na spletu pa je mogoče sklepati, da se je oz. da se ukvarja z servisiranjem računalnikov in računalniške opreme.

Kaj vse ni javno?

Glede na to, da po javno dostopnih podatkih zastavljeno premoženje ne pokriva celotne vrednosti kredita, kreditojemalec pa je oseba v sedmem desetletju starosti (iz drugih slovenskih bank neuradno pravijo, da za ljudi pred upokojitvijo veljajo bolj strogi pogoji pri najemanju kreditov) se postavlja vprašanje, kakšni podatki o kreditu še niso javno znani. Morda so pri Lonu posojilo odobrili zaradi garantov, ki s svojim osebnim premoženjem jamčijo za kredit, kar podatki v zemljiški knjigi ne razkrivajo.

Z vprašanji smo se obrnili na Hranilnico Lon, odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo. Za pojasnila smo prosili tudi Klemna Žiberta, njegove odgovore prav tako še čakamo. Včeraj je sicer kategorično zavrnil, da bi bil njegov oče kakorkoli vpleten v politično dogajanje in da je "vsakršno insinuiranje, da je nakup stanovanja povezan z obtožbami Dominike Švarc Pipan, neutemeljeno".

Vloga državne sekretarke ministrstva za finance

Kot smo poročali včeraj, je bila prodajna pogodba za nakup stanovanja v Schelenburgu podpisana 6. aprila 2022. Dva meseca kasneje, točneje 16. junija 2022, pa se je v zemljiški knjigi pojavil hipotekarni kredit v višini 1,32 milijona evrov. Kredit je dala Hranilnica Lon, ki jo je glede na podatke Erarja do 31. maja 2022 nadzorovala Saša Jazbec. Ta je danes državna sekretarka na ministrstvu za finance, pristojna za fiskalno politiko, proračun in javno računovodstvo, ki ga vodi Klemen Boštjančič.

Prav Jazbečeva se v medijih pojavlja kot ključna oseba na strani ministrstva za finance za izpeljavo nakupa sporne zgradbe na Litijski cesti. Neuradno smo izvedeli, da je 5. decembra prav Jazbečeva kontaktirala ministrstvo za pravosodje, da so na voljo še določene finančne rezerve, ki jih je treba porabiti do konca leta 2023. Jazbečeva naj bi na strani ministrstva za finance tudi vodila celoten postopek nakupa stavbe na Litijski cesti.

Kakšna je res bila vloga Jazbečeve pri nakupu zgradbe na Litijski cesti, smo poizkušali izvedeti na ministrstvu. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo. Je pa Jazbečeva odgovorila na vprašanje, ali je kot nadzornica kdaj posredovala pri poslovodstvu banke za tretjo osebo pri pridobivanju hipotekarnega kredita. "Nisem," je zapisala.