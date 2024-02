Oče glavnega tajnika SD si je privoščil milijon evrov vredno stanovanje

Informacija o nakupu je podkrepljena z zemljiškoknjižnim predlogom, ki ga je notarka okrajnemu sodišču oddala 9. januarja letos. Predlog objavljamo spodaj, na njem pa smo zakrili občutljive osebne podatke.

Iz predloga je razvidno, da je prodajalec zemljiškoknjižno dovolilo, ključen dokument za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, kupcu izročil 29. novembra lani, medtem ko je bila prodajna pogodba podpisana veliko prej, in sicer 6. aprila 2022.

Tako velik časovni zamik med sklenitvijo prodajne pogodbe in izvedbo vpisa v zemljiško knjigo pri tem ali pri drugih večjih nepremičninskih projektih ni nič neobičajnega, saj gradnja soseske Schellenburg traja že od leta 2020 in se šele v tem času končuje. Zato je tudi skoraj gotovo, da je oče glavnega tajnika SD Klemna Žiberta kupnino za stanovanje poravnal malo pred izdajo zemljiškoknjižnega dovolila novembra 2023 in ne spomladi leta 2022, ko je sklepal pogodbo.

Posel s stavbo na Litijski vreden 7,7 milijona evrov

Posel z nakupom sodne stavbe na Litijski cesti se je sicer odvijal v drugi polovici lanskega leta. Ministrstvo za pravosodje je informativno javno zbiranje ponudb objavilo 23. junija, analizo ponudb naredilo sredi julija in kot najugodnejšo indentificiralo ponudbo družbe Rajski vrt za stavbo na Litijski cesti. Mesec kasneje so to družbo obvestili o tem, da jih nakup zanima. Nakup so finalizirali konec decembra – pogodba je bila podpisana 28. decembra, dan kasneje pa je bila nakazana kupina v višini 7,7 milijona evrov.

Portal N1 je objavil SMS-sporočilo Klemna Žiberta, ki ga je poslal šefu kabineta pravosodne ministrice Žigi Čepetu, sicer članu SD, v katerem ta zapiše, da gre pri nakupu sodne stavbe za zadevo, ki jo je treba "izpeljati nujno, saj rešujemo perečo problematiko pomanjkanja prostora za upravno sodišče s stavbo, katere nakup je zelo ugoden".

Klemen Žibert nam je potrdil informacijo, da je oče kupil stanovanje v palači Schellenburg (projekt je razdeljen na manjšo vilo in palačo, v kateri je glavnina stanovanj), kategorično pa zanikal, da bi to imelo kakršnokoli povezavo z zgodbo o sodni palači na Litijski.

Njegovo izjavo objavljamo v celoti:



"Moj oče Matjaž Žibert je kupil stanovanje, za katerega povprašujete, in sicer je bila kupoprodajna pogodba med očetom in prodajalcem sklenjena v začetku aprila 2022, torej pred državnozborskimi volitvami ter mojo izvolitvijo na mesto glavnega tajnika stranke Socialni demokrati v oktobru 2022. Nakup stanovanja je financiran z bančnim kreditom. Rad bi poudaril, da moj oče nima nikakršne povezave z aktualnim političnim dogajanjem in je vsakršno insinuiranje brez dokazov, da je nakup stanovanja povezan z obtožbami Dominike Švarc Pipan, neutemeljeno."

Gre za enega večjih stanovanj

Iz zemljiškega katastra je mogoče ugotoviti, kakšno stanovanje je kupil oče glavnega tajnika SD. Gre za stanovanje v petem od sedmih nadstropij z neto uporabno površino skoraj 150 kvadratnih metrov, še za skoraj 28 kvadratnih metrov pa je balkona oziroma lože.

Foto: Nepremicnine.net Podobno stanovanje se trenutno prodaja za 1,8 milijona evrov, le da je to stanovanje nadstropje višje, kar praviloma pomeni tudi rahlo višjo ceno. Gre za oglaševano ceno in verjetno je tudi kar nekaj manevrskega prostora za pogajanja. Dejstvo je tudi, da so cene stanovanj trenutno višje, kot so bile spomladi 2022, ko je bila sklenjena pogodba za omenjeno stanovanje.