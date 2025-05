Primož Roglič lahko danes obleče tudi rožnato majico.

V petek si je z zmago v uvodni etapi Dirke po Italiji rožnato majico priboril Danec Mads Pedersen (Lidl - Trek), a je veliko vprašanje, ali mu jo bo uspelo ubraniti tudi na današnji 13,7-kilometrski posamični vožnji na čas. Pred odličnim kronometristom Woutom van Aertom (Visma | Lease a Bike) ima namreč pičle štiri sekunde prednosti, pred največjima favoritoma Rogličem in Ayusom le deset sekund.

Ayuso je včeraj padel in utegne danes občutiti posledice, pot do etapne zmage in z njo najverjetneje tudi rožnate majice pa je odprta tudi za preostale kolesarske ase, ki se odlično spopadajo v boju z uro. To velja za kolesarje, kot so Italijana Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) in Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike), Čeh Mathias Vaček (Lidl - Trek) in Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG).

Najverjetneje najboljši kronometrist na dirki, Britanec Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), je včeraj proti Pedersenu nepričakovano izgubil minuto in 45 sekund, prav toliko tudi Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Kanadčan Derek Gee (Israel - Premier Tech) malo manj, minuto in sedem sekund, a ti zaostanki najverjetneje pomenijo, da se omenjeni danes vendarle ne bodo potegovali tudi za rožnato majico.

Enako velja za preostala slovenska asa na dirki Jana Tratnika in Matevža Govekarja, ki sta zaradi službenih obveznosti v svojih ekipah Red Bull - BORI - hansgrohe in Bahrain Victorious v skupnem seštevku daleč od najboljših. Tratnik za rožnato majico zaostaja 13:46, Govekar pa 17:33.

Kolesarje danes torej čaka 13,7 kilometra dolg posamični kronometer, ki ne bo povsem ravninski. Po dobrih šestih kilometrih jih čaka 1,5 kilometra dolg klanec Sauk, ki ima v prvih 900 metrih 6,4-odstotni naklon, nato se cesta malo zravna, zato je celoten vzpon ocenjen s 4,9 odstotka. Po isti cesti se bodo nato spustili nazaj v mesto, do cilja pa jih nato čaka še precej tehnično zahtevnih ovinkov po ulicah Tirane.

Kronometer se bo začel ob 13.55, Pedersen se bo kot zadnji na štartni listi na traso podal ob 16.50, v cilju pa ga pričakujejo okoli 17.15, ko bo druga etapa letošnjega Gira tudi končana. Morda z novim nosilcem rožnate majice.