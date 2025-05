Mikel Landa po grdem padcu ostaja v bolnišnici

Udeležba Mikela Lande na Dirki po Franciji, kjer naj bi bil namestnik Remca Evenepoela, bi bila lahko pod vprašajem. Baskovski kolesar ekipe Soudal Quick - Step, ki je tekmoval na svojem osmem Giru in je bil med kandidati za stopničke, je ta petek v Tirani padel na spustu pet kilometrov pred ciljem prve etape in moral končati Giro d'Italia.

35-letni Španec, ki je v letih 2015 in 2022 na Giru končal na tretjem mestu, so nemudoma z ovratnico okoli vratu odpeljali v bolnišnico. "Mikela so odpeljali neposredno v bolnišnico, kjer so zdravniški pregledi in CT-preiskava pokazali, da je utrpel stabilen zlom enajstega prsnega vretenca," je njegova ekipa sporočila v izjavi, objavljeni zvečer.

Mikel Landa abandona en camilla tras su dura caída.#Giroditalia pic.twitter.com/z9Prb3XzXa — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 9, 2025

"To stanje zahteva, da Mikel dlje časa ostane v stabilnem ležečem položaju. Noč bo preživel v bolnišnici, preden bodo opravljeni nadaljnji pregledi in načrtovana njegova vrnitev domov," je dodala belgijska ekipa. Na istem mestu je padlo še več kolesarjev, med njimi Francoz Geoffrey Bouchard (Decathlon - AG2R La Mondiale), ki je prav tako končal dirko in si zlomil ključnico.

Prsna (torakalna) vretenca (Th1 – Th12) se nahajajo pod vratno hrbtenico in ščitijo srce. Imajo manjši obseg gibanja od zgornjih in dodatno oporo v rebrih, kar jih v večini primerov naredi dokaj odporne na težave.

V drugi etapi Dirke po Italiji se bodo kolesarji v soboto merili v 13,7 kilometra dolgem kronometru, po katerem se bo vrstni red v skupnem seštevku zagotovo precej spremenil.

